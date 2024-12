Григор Димитров със страхотно писмо за любовта си към тениса (ВИДЕО)

Григор Димитров се включи в специалната рубрика на АТР „Love Letter to Tennis“, в която топ тенисисти отправят своето послание на любов към любимия спорт. Българският ас сподели емоционални думи, благодарейки на тениса за всички споделени мигове през годините.

„Запознах се с теб, когато бях на три години. Майка ми ми подари една много малка ракета. Нашите години заедно се изпълниха с много любов, разбити сърца, вълнение и жестоки моменти“, сподели Григор, като не скри своето отношение към този спорт, който е променил живота му.

Той подчерта, че тенисът е не само игра, но и училище за живота: „Това са моменти, през които трябваше да премина и такива, в които ме научи, че тенисът говори езика на живота. За каквото и да си помисля, на лицето ми изгрява огромна усмивка. Това го дължа на теб. Продължавай така.“

Григор завърши своето послание с благодарност: „Винаги ще ти бъда благодарен за това, което донесе не само в живота ми, но и в сърцето ми. С любов, Григор.“

And what a beautiful relationship it continues to be... ♥️



This is @GrigorDimitrov's Love Letter To Tennis 💌 pic.twitter.com/dbsFBTQOdV