Играч на Манчестър Юнайтед също скочи на инициативата в подкрепа на LGBTQ+ общността

Продължават скандалите и противоречията в Англия относно кампанията за подкрепа на LGBTQ+ общността сред елитните местни клубове. Тази инициатива обаче далеч не среща подкрепата на всички футболисти, а най-новото противопоставяне е било в Манчестър Юнайтед и по-конкретно от бранителя Нусаир Мазрауи.

Според информация на “The Athletic”, мароканският национал е казал на съотборниците си преди мача с Евертън в неделя (4:0), че не е готов да носи якето и каквито и да било дрехи с цветовете на въпросната общност, като е посочил като причина мюсюлманската си вяра. Поради тази причина отборът на Манчестър Юнайтед непосредствено преди мача е решил, че ще е солидарен с Мазрауи и също няма да носи предвидените облекла с подкрепа към LGBTQ+ общността.

Става въпрос за кампанията Rainbow Laces, която стимулира включването на хора с нетрадиционна сексуална ориентация в спорта и която “червените дяволи” са подкрепяли в предишни години.

Noussair Mazraoui told his Manchester United team-mates he was not prepared to wear the pro-LGBTQ+ walk-out jacket, citing his Muslim faith as the reason.



The team then decided that no players would wear the tracksuit at all, so that Mazraoui would not be the only one seen… pic.twitter.com/W5mD8kvpeN