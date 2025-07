Изследваха най-древната ДНК проба, откривана досега

Учени от Института “Франсис Крик” в Лондон и Университета “Джон Мурс” в Ливърпул обявиха първото успешно цялостно секвениране и анализ на древноегипетски геном, съобщава рецензираното списание Nature и потвърждават египетски и международни източници, сред които “Ал Ахрам”, “Science” и “The Guardian”. Откритието представлява ключов етап в изследванията на човешката история по долината на Нил и хвърля нова светлина върху популационните процеси в Североизточна Африка през ранната епоха на фараоните.

Анализираният скелет е открит през 1902 г. в запечатан керамичен съд в некропола Нуайрат, на около 265 километра южно от Кайро. Археолозите предполагат, че такъв начин на погребение, предшестващ разпространението на мумифицирането, е създал оптимални условия за дългосрочно съхранение на органичен материал. Това е най-древната до момента човешка ДНК, изследвана в рамките на египетската археология, и дава възможност за изключително точна реконструкция на биологичния профил.

Останките са пренесени в Ливърпул, първо в университетския Институт по археология, а впоследствие в колекцията на Световния музей, където преживяват бомбардировките от Втората световна война – оцеляване, което днес се разглежда като случайност с голямо научно значение, тъй като голяма част от другите находки са загубени безвъзвратно.

Изследването на ДНК, извлечена от зъб на индивида, установява, че става дума за мъж на приблизително 60 години – възраст, изключително рядка за началото на Третото хилядолетие пр. Хр. Генетичният анализ показва тясна връзка с популации от Северна Африка (около 80%) и ясно различим компонент от района на Плодородния полумесец (20%) – регион, включващ части от днешните Ирак, Сирия и Израел. Тези данни потвърждават тезата за активен обмен между Египет и древна Месопотамия, в съответствие с археологически находки на вносни материали и писмени източници.

