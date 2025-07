Суарес напуска Интер Маями в края на годината

Нападателят на Интер Маями Луис Суарес ще напусне клуба след изтичане на договора си. Уругвайският ветеран е обвързан с тима от МЛС до края на тази година.

Бъдещето на 38-годишния стрелец остава неясно. Пред него има два варианта: да се завърне в Уругвай или да сложи край на кариерата си.

🚨 Luis Suárez is considering retirement at the age of 38. 🇺🇾🔚😳



He is expected to leave Inter Miami in December when his contract ends 🇺🇸



(Source: @edu17burgos)