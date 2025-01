Играч на ЦСКА пред трансфер в Турция

Вратарят на ЦСКА Густаво Бусато е пред трансфер в Турция. Това съобщи профилът „Football News Europe“ в платформата „Х“.

Според информацията бразилският страж ще премине във втородивизионния Анкарагюджю.

Източникът съобщава, че „армейците“ са дали съгласието си за сделка в размер на 310 000 евро. 34-годишният Бусато също е готов да направи трансфера.

Още през декември в офисите на ЦСКА е пристигнало сериозно запитване за бразилския вратар.

„Червените“ вече имат заместник за Бусато. В понеделник нашата агенция ексклузивно ви информира, че в рамките на броени дни „армейците“ ще вземат беларуския национал Фьодор Лапухов от Динамо (Минск).

