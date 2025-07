Риана дебютира на червения килим със синовете си (СНИМКИ)

Риана и двамата ѝ синове направиха първата си обща публична поява на червения (в случая син) килим. Сега феновете с нетърпение чакат само още едно нещо: пълно семейно присъствие с таткото A$AP Rocky и третото дете.

На 13 юли в Лос Анджелис, 37-годишната музикална икона се появи заедно с малките RZA, на 3 г. и Riot Rose, който ще навърши две на 1 август, на премиерата на новия си анимационен филм „Смърфовете“. В него тя озвучава героинята Смърфиета и изпълнява песни от официалния саундтрак.

Очакванията за моден блясък не само бяха оправдани, но и надминати. Барбадоската звезда, която очаква третото си дете от A$AP Rocky, сияеше с бременно коремче и шоколадово-кафява сатенена рокля с дантелени акценти, комбинирана с обемна пола и кожено яке в тон – изискано, но с типичното ѝ улично излъчване. Косата ѝ беше прибрана небрежно в стилен кок, който подчертаваше лицето ѝ.

Rihanna with her kids 🥹🩵 pic.twitter.com/mYM9qIWjFl

Малките RZA и Riot също впечатлиха – облечени в стилни костюми с миниатюрни сака и широки панталони, които перфектно допълваха визията на Риана. Тримата се разходиха по килима ръка за ръка, предизвиквайки възторг у фенове, фотографи и медии.

Сред най-сладките моменти на вечерта бе този, когато момчетата се срещнаха с Татко Смърф – кадър, който със сигурност ще остане в архивите като част от историята на семейството.

Rihanna poses with #Smurfs and her son at the LA premiere 💙 pic.twitter.com/ROIwnw7i4Q