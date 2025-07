Доналд Тръмп с неочаквана намеса на празника на Челси след триумфа над ПСЖ (ВИДЕО)

Челси триумфира с гръмка победа над Пари Сен Жермен с 3:0 във финала на Световното клубно първенство, но тържествата на „сините“ бяха засенчени от неочаквана намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп.

След края на двубоя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, Тръмп връчи трофея на капитана Рийс Джеймс заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. Вместо обаче да се оттегли от официалната церемония, както повелява протоколът, американският лидер остана в центъра, заедно с отбора, който трябваше да празнува.

Инфантино ясно направи жест към Тръмп да се отдръпне от камерите и сцената, за да предостави заслуженото внимание на футболистите на Челси. Вместо това, държавният глава игнорира намеците и продължи да позира, докато играчите се подготвяха да вдигнат трофея.

Футболистите изглеждаха объркани и притеснени от присъствието му и така и не успяха да се отпуснат в един от най-специалните моменти в кариерите си.

