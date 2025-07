Страшен скандал с Ламин Ямал - грози го съд

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал се оказа в центъра на ожесточени критики и заплахи от съдебни действия, след като е наел хора нисък ръст да се изявяват на партито му по случай 18-ия рожден ден.

Тийнейджърът отпразнува личния си празник през уикенда, заобиколен от приятели и роднини. Но празненството му породи сериозно обществено възмущение, след като стана ясно, че част от развлекателната програма е включвала хора, които поради различни медицински причини, са с нисък ръст.

🚨 Legal action to be taken after Lamine Yamal's birthday party as people with dwarfism were hired for entertainment. The association's (ADEE España) president, Carolina Puente, condemned the incident, calling it "absolutely unacceptable."



