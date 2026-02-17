Samsung демонстрира най-чаканата функция на Galaxy S26 Ultra (ВИДЕО)

Samsung подсказа за усилията си в кампанията за защита на личните данни „Zero-Peeking“ и пусна тийзър, озаглавен „We Don't Scroll and Tell“ (Не превъртаме и не разказваме), точно преди събитието Unpacked на 25 февруари. Клипът показва пътник в препълнен метро влак, който с едно докосване на превключвател ефективно скрива екрана си от любопитните погледи на пътниците, седящи до него. Докато настоящите решения като „Sure View“ на HP или „PrivacyGuard“ на Lenovo предлагат подобна цифрова завеса за бизнес лаптопи, Samsung е първият, който смалява тази технология на хардуерно ниво до флагмански смартфон и с ниво на прецизност, с което лаптопите не могат да се мерят.

Магията зад щита е патентованата технология Flex Magic Pixel на Samsung Display. За разлика от подхода, наблюдаван в света на персоналните компютри, S26 Ultra предлага контрол на всеки пиксел чрез One UI 8.5. Това позволява на телефона да „скрива“ избирателно само чувствителните части на екрана като банкови известия или клавиатурата за въвеждане на ПИН код, докато останалата част от дисплея остава ясна за споделено гледане. Това целенасочено маскиране се постига чрез пренасочване на светлината на хардуерно ниво, като се запазва характерната за Ultra максимална яркост от 3000 нита за потребителя, а на всеки, който гледа под ъгъл, се показва черна, нечетлива празнота.

За тези, които не искат постоянно да се занимават с превключватели, Samsung е интегрирала дълбока AI автоматизация в менюто „Auto-Privacy“. Можете да настроите щита да се активира в момента, в който отворите конкретно приложение, или да го програмирате да се задейства въз основа на физическото ви местоположение – автоматично затъмнявайки страничните ъгли, веднага щом телефонът ви засече, че сте влезли в натоварено летище или обществен асансьор.

Макар функцията да е планирана да бъде пусната като ексклузивна за Galaxy S26 Ultra този месец, технологичният свят вече очаква появата ѝ и на други места. Източници от индустрията предполагат, че Apple в момента оценява панелите Flex Magic Pixel на Samsung за потенциално дебютиране на „Privacy Mode“ в серията MacBook Pro до 2029 година.