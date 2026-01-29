Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Съвсем скоро ще видим самолети-акули в небето

29 Януари, 2026 14:49 1 415 4

  • самолети-
  • акула-
  • технология-
  • япония

Япония тества революционна технология за пестене на гориво при самолетите

Съвсем скоро ще видим самолети-акули в небето - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Представете си, че огромният Boeing 787 се плъзга през въздуха със същата лекота, с която една акула пори океанските вълни. Това вече не е научна фантастика, а реалност от летище „Нарита“. Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA), в партньорство с Japan Airlines (JAL) и Zipair, успешно пренесе една от най-ефективните защити на природата върху корпуса на пътнически самолет.

Биомимикрия в действие: Какво е „акулова кожа“?

Тайната се крие в т.нар. риблети – микроскопични надлъжни канали, които имитират релефа на кожата на акулата. Тези „бразди“ не са просто за украса; те имат критична задача:

Разбиват турбуленцията: Намаляват хаотичните вихри в граничния слой въздух, който облива самолета.

Минимизират съпротивлението: По-малко триене означава по-малко енергия за движение.

Числата, които променят играта

Японците не просто експериментират – те измерват успеха в тонове. Първите тестове върху Boeing 787-9 на JAL вече дадоха впечатляващи резултати. Само по маршрута Нарита–Франкфурт се очаква икономия от 154 тона авиационно гориво годишно. Това означава 492 тона по-малко емисии на CO₂ в атмосферата.

Охо! И това е само началото. Учените вече работят върху още по-остър профил на покритието (наподобяващ острие на нож), който обещава да намали аеродинамичното съпротивление с до 6,5%.

Технологията „Боя върху боя“

На 28 януари 2026 г. бе обявено, че Zipair е пуснала в редовна експлоатация първия си самолет с такова покритие. Ключовото тук е методът на нанасяне. Вместо тежки и сложни панели, JAXA използва иновативна технология за директно нанасяне на текстурата върху съществуващата боя на фюзелажа.

Лекота: Покритието почти не добавя тегло.

Издръжливост: Проектирано е да издържа на екстремни температури и висока скорост.

Пътят към нулеви емисии през 2050 година

Авиацията е един от секторите, които най-трудно се декарбонизират. Електрическите самолети са още далеч от трансокеанските полети, затова „акуловата кожа“ е мостът към бъдещето. Ако технологията се приложи масово, екологичният отпечатък на световната авиация може да се свие драстично, без да се налага промяна в двигателите или горивата.


