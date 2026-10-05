Как се сменя двигател на автомобил за... 42 секунди (ВИДЕО)

Световните постижения в книгата на Гинес винаги са балансирали по тънката граница между откровената ексцентричност и желязната дисциплина. Докато едни чупят рекорди, тъпчейки стотици захарни бастуни в брадите си, а други развиват фрапиращите 200 км/ч с моторизирани подвижни барове, автомобилната история пази един далеч по-впечатляващ и напълно откачен подвиг. Става дума за пълна смяна на задвижващ агрегат, извършена за зашеметяващите 42 секунди – постижение, което включва дори задължително изминаване на късо разстояние, за да се потвърди изправността на новия мотор. Главни герои в тази виртуозна демонстрация са петима бойци от Кралските морски пехотинци, които в рамките на легендарното телевизионно предаване Record Breakers по BBC демонстрират умения, засенчващи и най-опитните сервизни механици.

За изпитанието организаторите подсигуряват напълно автентичен и запазен Ford Escort от първо поколение. Регламентът на предизвикателството е категоричен: първоначално моторът се пали пред контрольорите, след което се угася, изтръгва се светкавично, монтира се резервният агрегат и автомобилът трябва да измине самостоятелно малко над десет метра. Цялото действие в ефира изглежда по-скоро като хаотична и агресивна битка между хора и метал, отколкото като прецизна работилнична процедура.

В секундата, в която захранването на първия двигател е прекъснато, един от пехотинците моментално се плъзва под предницата, за да развие основните крепежи. В същото време неговите колеги изтеглят горещия блок нагоре с помощта на лост, спускат новия агрегат, затварят предния капак и всичко това се случва за по-малко от десет секунди. Самата механична рокада отнема едва около половин минута, като финалният спънат опит на един от участниците да се мушне обратно в купето коства скъпоценни секунди преди колата да потегли и да премине финала.

За да се разбере мащабът на това постижение, си струва да се припомни стандартната практика в сервизната дейност. По онова време класическите автосервизи са отделяли близо три часа за сходна интервенция, докато днес комплексната подмяна на задвижваща единица при съвременните превозни средства може да отнеме между 8 и над 20 работни часа.

Интересен факт е, че военните успяват да подобрят с цели седем секунди предходния рекорд, държан от екип авиационни инженери, работили върху класически Mini Cooper. При онзи опит техниците буквално повдигат цялата каросерия над предния мост, за да извършат рокадата. Методът на морските пехотинци обаче се оказва значително по-директен, бърз и ефективен.

Естествено, дигиталната епоха и онлайн пространството раждат редица скептици, които поставят под съмнение редовността на изпълнението и липсата на пълно окабеляване или охладителни връзки. Вниманието обаче остава върху факта, че с минимална двуседмична подготовка и феноменална синхронизация, тези пехотинци записват имената си в историята с постижение, което остава недостижимо вече над четири десетилетия. Вижте как се случва всичко във видеото.