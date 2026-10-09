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Ентусиаст вдигна 237 км/ч с косачка за трева

Ентусиаст вдигна 237 км/ч с косачка за трева

9 Октомври, 2026 14:00 604 2

  • косачка-
  • рекорд-
  • гинес

С двигател от пистов мотоциклет Suzuki GSX-R1000 и азотен оксид, проектът на Елиът Лоу се готви за нов световен рекорд на Гинес

Ентусиаст вдигна 237 км/ч с косачка за трева - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Тази история е перфектният пример за чиста автомобилна лудост и инженерна страст без никакви ограничения. Проектът на Елиът Лоу прекрачва границата между обикновения градински уред и драгстер за рекордни скорости.

Инженерната рецепта на Лоу заслужава специално внимание от състезателна гледна точка. Базата за каросерийните панели е стара градинска косачка MTD Tradesman от 90-те години, но под нея няма абсолютно нищо общо с оригинала. Шасито е изработено от изключително лека и здрава хром-молибденова стомана, тежаща едва 20 кг.

Истинското бижу е под капака. Лоу е монтирал 1.0-литров редови четирицилиндров двигател от супербайк Suzuki GSX-R1000 от 2004 година. Този агрегат в заводски вид развърта над 160 конски сили, което при общо тегло на машината от едва 204 кг осигурява брутално съотношение между мощност и маса. За допълнителен тласък е добавена и система за впръскване на азотен оксид, осигуряваща още 50 к.с.

Резултатът от 237 км/ч средна скорост в двете посоки, постигнат по време на събитието ECTA Arkansas Mile, е забележителен. Най-важният детайл за официалното сертифициране от Гинес обаче е, че машината трябва стриктно да запази основната си функция — наистина да може да коси трева.

За съпоставка, досегашните официални опити в тази категория се водеха от фабрично подкрепени проекти като Honda Mean Mower V2 с двигател от Fireblade. Постижението на Лоу с неговия домашно построен проект показва, че гаражният инженеринг все още може да застраши постиженията на големите автомобилни производители.


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  • 1 Цъцъ

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    Задача за учениците "За колко време тази косачка може да окоси стадион Васил Левски?" 😅

    14:05 09.10.2026

  • 2 Последно

    0 0 Отговор
    това косачка ли е или мотор? Имаше още някой пороизжодител - който също слагаше двигател от мотор - дали не бяха Катетхам? И добре, завиден ентусиазъм, предизвиква усмивка. Но какъв е смисъла? Ако поставянто на двг от мотор в кола бе далавера, това отдавна да се е случило.

    14:28 09.10.2026