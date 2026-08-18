Китайски маглев ускорява до 800 км/ч за едва 5.3 секунди

Китайските инженери продължават да пренаписват законите на сухопътната динамика, поставяйки нов впечатляващ световен рекорд в областта на магнитната левитация (маглев). По време на мащабни изпитания експериментална платформа успя да достигне феноменалната скорост от 800 км/ч за невижданите 5,3 секунди от място – показател, който се доближава до крайцерското темпо на съвременните реактивни пътнически самолети.

Впечатляващият тест е проведен на специализираното еднокилометрово трасе за магнитна левитация към лабораторията Донху в провинция Хубей. Тестовото превозно средство с маса от 1110 килограма демонстрира изключителна стабилност и динамика. Впечатляващо е не само катапултното ускорение, но и спирачният процес – след достигане на пиковата си скорост, платформата се е установила в пълен кош за малко над 200 метра, поддържайки милиметрова точност в позиционирането благодарение на прецизното електронно управление на магнитното поле.

Това постижение е третият пореден световен рекорд за уникалната тестова инсталация в рамките на изключително кратък период. Предишните инженерни постижения регистрираха ускорение до 650 км/ч за 7,1 секунди, последвано от последващ тест с постигнати 700 км/ч.

От технологична гледна точка технологията на магнитната левитация премахва напълно физическия контакт между превозното средство и релсовия път, елиминирайки механичното триене. Движението се осигурява от свръхпроводящи магнити и линейни синхронни двигатели, които генерират мощни електромагнитни полета, повдигащи и тласкащи платформата напред. При подобни екстремни скорости основното физическо препятствие остава единствено аеродинамичното съпротивление на въздуха, което изисква специфична геометрия на обтекателите и изключително стабилно линейно водене.

Въпреки рекордното постижение, технологията на този етап остава в строго експериментален стадий. Преди подобни системи да започнат да превозват пътници, инженерите трябва да решат поредица от комплексни задачи, свързани с пиковата консумация на електрическа енергия, сигурността и здравината на материалите при претоварване, както и с астрономическите разходи по изграждането на специализирана инфраструктура.