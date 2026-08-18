Новини
Технологии »
Китайски маглев ускорява до 800 км/ч за едва 5.3 секунди

Китайски маглев ускорява до 800 км/ч за едва 5.3 секунди

18 Август, 2026 11:55 587 9

  • китай-
  • влак-
  • маглев-
  • матнитна левитация-
  • рекорд

Впечатляващият тест е проведен на специализираното еднокилометрово трасе за магнитна левитация

Китайски маглев ускорява до 800 км/ч за едва 5.3 секунди - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайските инженери продължават да пренаписват законите на сухопътната динамика, поставяйки нов впечатляващ световен рекорд в областта на магнитната левитация (маглев). По време на мащабни изпитания експериментална платформа успя да достигне феноменалната скорост от 800 км/ч за невижданите 5,3 секунди от място – показател, който се доближава до крайцерското темпо на съвременните реактивни пътнически самолети.

Впечатляващият тест е проведен на специализираното еднокилометрово трасе за магнитна левитация към лабораторията Донху в провинция Хубей. Тестовото превозно средство с маса от 1110 килограма демонстрира изключителна стабилност и динамика. Впечатляващо е не само катапултното ускорение, но и спирачният процес – след достигане на пиковата си скорост, платформата се е установила в пълен кош за малко над 200 метра, поддържайки милиметрова точност в позиционирането благодарение на прецизното електронно управление на магнитното поле.

Китайски маглев ускорява до 800 км/ч за едва 5.3 секунди

Това постижение е третият пореден световен рекорд за уникалната тестова инсталация в рамките на изключително кратък период. Предишните инженерни постижения регистрираха ускорение до 650 км/ч за 7,1 секунди, последвано от последващ тест с постигнати 700 км/ч.

От технологична гледна точка технологията на магнитната левитация премахва напълно физическия контакт между превозното средство и релсовия път, елиминирайки механичното триене. Движението се осигурява от свръхпроводящи магнити и линейни синхронни двигатели, които генерират мощни електромагнитни полета, повдигащи и тласкащи платформата напред. При подобни екстремни скорости основното физическо препятствие остава единствено аеродинамичното съпротивление на въздуха, което изисква специфична геометрия на обтекателите и изключително стабилно линейно водене.

Въпреки рекордното постижение, технологията на този етап остава в строго експериментален стадий. Преди подобни системи да започнат да превозват пътници, инженерите трябва да решат поредица от комплексни задачи, свързани с пиковата консумация на електрическа енергия, сигурността и здравината на материалите при претоварване, както и с астрономическите разходи по изграждането на специализирана инфраструктура.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    5 0 Отговор
    "Китайски маглев" е поредният мъгляв израз в нашия език.

    11:59 18.08.2026

  • 2 Няма да забравя

    2 0 Отговор
    Едно китайско семейство,което се качи на влака за Бургас. Чувстваха се, че все едно са се върнали в далечното минало. Ретро преживяване един вид. Жалко, че по политически причини не позволяваме китайските фирми да работят по инфраструктурата ни. Можеше и ние да пътуваме до Бургас с влак за час и половина макс.

    Коментиран от #7

    12:09 18.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Преди два дена беше ускорил ,а спря ли или след два дена пак ще ускорява

    12:10 18.08.2026

  • 4 Левски

    3 0 Отговор
    Това е стара новина, "Факти". Много сте изостанали.

    12:11 18.08.2026

  • 5 Коко

    1 2 Отговор
    Който много бърза и постоянно мрънка да заминава в Китай.

    12:25 18.08.2026

  • 6 Чудо големо

    1 0 Отговор
    Друго си е БДЖ, с колело можеш да ги надминеш 🤣

    12:31 18.08.2026

  • 7 що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма да забравя":

    и сега можеш да пътуваш до бургас с влак за час и половина ако се качиш две/три гари преди бургас… не е лошо да уточняваш от кое село пътуваш до бургас когато даваш примери за време и изминато разтояние

    12:33 18.08.2026

  • 8 Логично

    1 0 Отговор
    Тия вече са в друго измерение... инфраструктура, дронове, роботи, коли, електроника.
    Почти 50к километри високоскоростни линии.

    12:34 18.08.2026

  • 9 DW смърди

    0 0 Отговор
    "след достигане на пиковата си скорост, платформата се е установила в пълен кош"

    Радко, за какъв кош става въпрос?
    Нещо гугъл превода пак е ударил през просото...

    12:40 18.08.2026