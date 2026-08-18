Китайски маглев ускорява до 800 км/ч за едва 5.3 секунди

Китайските инженери продължават да пренаписват законите на сухопътната динамика, поставяйки нов впечатляващ световен рекорд в областта на магнитната левитация (маглев). По време на мащабни изпитания експериментална платформа успя да достигне феноменалната скорост от 800 км/ч за невижданите 5,3 секунди от място – показател, който се доближава до крайцерското темпо на съвременните реактивни пътнически самолети.
Впечатляващият тест е проведен на специализираното еднокилометрово трасе за магнитна левитация към лабораторията Донху в провинция Хубей. Тестовото превозно средство с маса от 1110 килограма демонстрира изключителна стабилност и динамика. Впечатляващо е не само катапултното ускорение, но и спирачният процес – след достигане на пиковата си скорост, платформата се е установила в пълен кош за малко над 200 метра, поддържайки милиметрова точност в позиционирането благодарение на прецизното електронно управление на магнитното поле.
Това постижение е третият пореден световен рекорд за уникалната тестова инсталация в рамките на изключително кратък период. Предишните инженерни постижения регистрираха ускорение до 650 км/ч за 7,1 секунди, последвано от последващ тест с постигнати 700 км/ч.
От технологична гледна точка технологията на магнитната левитация премахва напълно физическия контакт между превозното средство и релсовия път, елиминирайки механичното триене. Движението се осигурява от свръхпроводящи магнити и линейни синхронни двигатели, които генерират мощни електромагнитни полета, повдигащи и тласкащи платформата напред. При подобни екстремни скорости основното физическо препятствие остава единствено аеродинамичното съпротивление на въздуха, което изисква специфична геометрия на обтекателите и изключително стабилно линейно водене.
Въпреки рекордното постижение, технологията на този етап остава в строго експериментален стадий. Преди подобни системи да започнат да превозват пътници, инженерите трябва да решат поредица от комплексни задачи, свързани с пиковата консумация на електрическа енергия, сигурността и здравината на материалите при претоварване, както и с астрономическите разходи по изграждането на специализирана инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
11:59 18.08.2026
2 Няма да забравя
Коментиран от #7
12:09 18.08.2026
3 Kaлпазанин
12:10 18.08.2026
4 Левски
12:11 18.08.2026
5 Коко
12:25 18.08.2026
6 Чудо големо
12:31 18.08.2026
7 що бе
До коментар #2 от "Няма да забравя":и сега можеш да пътуваш до бургас с влак за час и половина ако се качиш две/три гари преди бургас… не е лошо да уточняваш от кое село пътуваш до бургас когато даваш примери за време и изминато разтояние
12:33 18.08.2026
8 Логично
Почти 50к километри високоскоростни линии.
12:34 18.08.2026
9 DW смърди
Радко, за какъв кош става въпрос?
Нещо гугъл превода пак е ударил през просото...
12:40 18.08.2026