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Хуманоиден робот подобри легендарния рекорд на Юсейн Болт (ВИДЕО)

Хуманоиден робот подобри легендарния рекорд на Юсейн Болт (ВИДЕО)

26 Август, 2026 13:45 546 6

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На пистата за лека атлетика два хуманоидни модела прекосиха финала на 100-метровия спринт с време под емблематичните 9,58 секунди

Хуманоиден робот подобри легендарния рекорд на Юсейн Болт (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичният свят стана свидетел на исторически обрат по време на Световните игри за хуманоидни роботи в китайската столица. Задвижваните от изкуствен интелект андроиди демонстрираха не просто инженерно съвършенство, а истинска революция в силата и динамиката, надминавайки постижения, смятани доскоро за недостижими за биологичните организми.

На пистата за лека атлетика два хуманоидни модела прекосиха финала на 100-метровия спринт с време под емблематичните 9,58 секунди – световният рекорд, поставен от легендата Юсейн Болт. Напредъкът спрямо миналогодишното издание на форума е драстичен, когато най-бързите машини изминаваха същото разстояние за над 20 секунди. Впечатляващата скорост обаче постави на изпитание спирачните системи, налагайки организирането на омекотяващи зони веднага след финалната черта. Доминацията продължи и на 400 метра, където бе фиксиран резултат от 39,7 секунди – постижение, свалило повече от три секунди от човешкия връх в дисциплината.

Мащабната надпревара в Пекин включва общо 51 дисциплини, разпределени между класически спортни изпитания и сложни симулации на реални работни процеси. Над 40 процента от задачите изискват пълна автономност на машините, без никаква намеса на оператор. Технологичният спектър обхваща всичко – от силови изпитания като вдигане на тежести и дърпане на въже до фини индустриални операции.

Истинският тест за зрелостта на технологиите обаче се провежда извън атлетическата писта. Организаторите поставят андроидите в непредсказуеми ситуации, максимално близки до ежедневната производствена среда. Интелигентните системи трябва да показват прецизна финна моторика при свързване на кабели, окомплектоване на детайли, работа в ресторанти, зареждане на електрически автомобили и бърза реакция при извънредни ситуации.

Високото темпо на състезанията поставя под изключителен стрес управлението на енергийния ресурс и термичното охлаждане на компонентите. Според водещи инженери и инвеститори в сектора, именно тези реални натоварвания ускоряват развитието на хардуера. Големият пробив не се крие единствено в атрактивните подскоци и бързото бягане, а във възможността тези машини да поемат монотонна, опасна или прецизна работа във фабриките и офисите, носейки реална икономическа стойност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Кретени...!!!
    Що не го подобрихте с Ферари...?!
    Това тенеке не е Юсеин Болт!!!

    Коментиран от #4

    13:47 26.08.2026

  • 2 Да свикват хора с промяните

    1 1 Отговор
    Идните до 2 години хуманоидните роботи ще изместят сегашното положение на човеците нажтях пенсия и увеличаване на заплатите не са им нужни😁сещайте се

    Коментиран от #6

    13:48 26.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В Дженерал Мотърс уволниха 1000 работници и назначиха 50 робота.Един робот върши работа на 20 човека.

    13:48 26.08.2026

  • 4 Проблеми със спирачките

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако отвържат кучето, и ти ще го подобриш.

    14:07 26.08.2026

  • 5 само да попитам

    0 1 Отговор
    кой малоумник сравнява робот в човек???

    14:08 26.08.2026

  • 6 така ще е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да свикват хора с промяните":

    когато има такива неграмотни човеци като теб ще ги заместват роботи разбира се… и после се чудел защо му давали малко пари той едно изречение без правописни грешки неможе да сътвори какво очакваш да стане

    14:11 26.08.2026