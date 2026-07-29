Най-бързата радиоуправляема кола превъзхожда истинските състезателни болиди (ВИДЕО)

Британският инженер Стивън Уолис реализира забележителен пробив в сферата на високоскоростните технологии, демонстрирайки невъобразимия потенциал на съвременните микроаеродинамични конструкции. Неговият авторски проект Mach Reaper постави нов абсолютен световен рекорд за скорост при радиоуправляемите превозни средства, подобрявайки динамичните показатели на редица истински състезателни машини.

Изпитателните сесии бяха проведени на дългата писта на летище Ланбедр в Северен Уелс. При първоначалното официално засичане моделът регистрира впечатляващите 403,4 км/ч. Едва две седмици по-късно, след фини настройки на аеродинамиката и електрониката, GPS телеметрията фиксира върхово постижение от 412,7 км/ч.

Конструирането на Mach Reaper отнема над осем месеца интензивна развойна дейност в рамките на специалната иновационна програма Project 250. Четири високооборотни електрически мотора захранват задвижващата система, като почти всички носещи елементи са изработени по индивидуална поръчка. Преди финалните тестови runs британският специалист успява да оптимизира батерийните модули, геометрията на колелата и охлаждането, редуцирайки общото тегло на конструкцията с около 600 грама.

Според самия Уолис при преминаването на подобни физически бариери от критично значение е абсолютно всеки детайл – дори микроскопично разминаване в баланса или мощността на моторите може да струва рекорда. Инженерният екип няма намерение да спира дотук и вече подготвя следващите модификации на модела с цел поставянето на още по-висок скоростен стандарт преди края на сезона. Вижте повече във видеото.