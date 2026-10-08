Ню Йорк обвини TikTok в тестове с опасно съдържание за деца

Главната прокуратура на щата Ню Йорк обвини TikTok, че е провеждал плацебо експерименти с функции за безопасност върху хиляди потребители, включително деца и тийнейджъри. Твърденията са изложени в съдебни материали по дело, заведено през 2024 г. срещу платформата.

Според иска през 2023 г. TikTok е предоставял на част от потребителите неработеща версия на функцията Algo Refresh. Инструментът трябва да обновява алгоритъма за препоръки, така че в лентата да не се показва предишното нежелано или потенциално вредно съдържание.

Потребителите, включени в плацебо групата, са смятали, че са активирали функцията, но препоръките в техните ленти не са се променяли. При друга група инструментът е работел. Според съдебните материали TikTok е сравнявал поведението на двете групи, включително времето, прекарано в платформата, и отражението върху рекламните приходи.

Служител предупредил за заблуждаване

Служител на TikTok, отговарящ за цифровото благополучие, е предупредил вътрешно, че подобни тестове могат да въведат потребителите в заблуждение.

„Тази функция е предназначена да осигурява прозрачност на алгоритъма и контрол върху него. Плацебо групата напълно противоречи на това“,

е написал служителят във вътрешен чат, цитиран в иска.

Властите на Ню Йорк твърдят още, че TikTok е представял Algo Refresh като инструмент, който променя препоръките, докато в действителност ефектът е бил временен.

Отделни тестове с ограниченията за вредно съдържание

В обнародваните материали се описва и друга серия експерименти, за която по-рано съобщи Bloomberg. При нея TikTok е изключвал за случайно избрани потребители функции, ограничаващи достъпа до потенциално вредно съдържание.

Bloomberg съобщи, че един от тийнейджърите от Ню Йорк, попаднали в подобен експеримент, по-късно е починал при самоубийство. В съдебния иск се посочва, че вътрешна проверка е установила голямо количество материали за самонараняване и самоубийство в неговата лента. Тези твърдения са част от делото и не представляват съдебно установена вина на компанията.

TikTok отхвърля обвиненията

Представител на TikTok заяви пред Ройтерс, че обвиненията изопачават начина на работа на Algo Refresh.

„Ние постоянно усъвършенстваме платформата, което означава, че като повечето компании редовно тестваме нови продукти и функции, за да оценим потребителския опит и да разберем как работят в реални условия“,

посочи представителят.

Делото в Ню Йорк е част от по-широк натиск върху TikTok в САЩ. Повече от две дузини щати обвиняват компанията, че е създала платформа, която насърчава зависимостта при деца, и че е заблуждавала потребителите за ефективността на мерките за безопасност.

През септември 2026 г. TikTok се съгласи да плати до 300 млн. долара на щата Алабама и да промени работата на платформата за тийнейджъри там. По отделно дело TikTok и компанията майка ByteDance са се съгласили да платят 400 млн. долара за нарушение на американския закон за защита на детските данни.

Източници: rbc.ru, reuters.com, bloomberg.com