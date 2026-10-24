Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Гръцкият парламент прие закон, който забранява на деца под 15 години да използват социални мрежи. Ограничението влиза в сила на 1 януари 2027 г. и ще обхваща платформи като Facebook, Instagram и TikTok.

Законопроектът е одобрен след повече от 16 часа парламентарни дебати. В подкрепа е гласувала само управляващата „Нова демокрация“, ПАСОК се е въздържала, а пет опозиционни партии са гласували против.

Родителско разрешение няма да е достатъчно

Проверката на възрастта ще бъде задължение на самите платформи. Родителите няма да могат да дават разрешение на деца под 15 години да създават профили, а акаунтите, създадени преди влизането на закона в сила, няма да бъдат освободени от правилата.

Обхватът няма да се определя само по името на услугата, а според начина, по който тя работи. Сред платформите, посочени в закона, е LinkedIn. Приложенията за съобщения ще останат достъпни за потребители под 15 години.

Проверка чрез приложението Kids Wallet

Когато платформата не може сама да потвърди възрастта на потребителя, тя ще показва QR код. Той ще се сканира чрез държавното приложение Kids Wallet, което ще съобщава единствено дали човекът е над или под 15 години.

„Платформите няма да получат никакви лични данни за децата ни“, заявява министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу.

Контролът по спазването на закона ще бъде възложен на гръцкия съвет по радио и телевизия и на органа за защита на личните данни. Най-големите платформи ще попадат и под надзора на Европейската комисия съгласно Закона за цифровите услуги.

Предупреждения за онлайн анонимността

Инициативата беше представена за първи път през април от премиера Кириакос Мицотакис, който я определи като „трудна, но необходима мярка“. Правителството свързва ограничението с повишена тревожност сред тийнейджърите, проблеми със съня и механизми на платформите, които могат да създават зависимост.

Още по време на обсъждането 25 организации предупредиха, че на практика правилата могат да доведат до проверка на възрастта на всички интернет потребители в страната. Според тях това би отслабило онлайн анонимността. Паралелно с това гръцкото правителство разглежда възможността за пълна забрана на анонимните профили в социалните мрежи.

С новия закон Гърция се присъединява към държавите, които въвеждат възрастови ограничения за социалните мрежи. Австралия вече забрани достъпа за лица под 16 години, докато във Франция подобна мярка беше отменена от Конституционния съвет. Великобритания планира собствени ограничения през пролетта на 2027 г.

Източници: mezha.ua, techradar.com