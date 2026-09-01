А1 представя Smart Kids за новата учебна година – план и смартчасовник за деца

A1 предлага нов специално разработен тарифен план и смартчасовник за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Съчетанието от план Smart Kids и детския умен часовник дава повече спокойствие на родителите и насърчава изграждането на самостоятелност във възрастовата група 5-12 години. Комбинацията се предлага за общо 9,97 € на месец при 24-месечен абонамент за плана и 24-месечен лизинг за устройството. Клиентите могат да я открият на A1.bg и в търговската мрежа на телекома от 1 септември, в разгара на подготовката за новата учебна година.

Предложението е подходящо за семейства, които търсят спокойствието да са в контакт с децата си по всяко време докато са на училище, на детската площадка или при баба и дядо. Тарифният план Smart Kids съдържа 500 минути, които могат да се ползват в България и в роуминг в ЕС/ЕИЗ, 5000 МВ на максимална скорост, валидни за България и 13 500 МВ - в роуминг в ЕС/ЕИЗ. Това го прави подходящ спътник и по време на пътувания и ваканции в европейските страни.

Умният часовник е създаден специално за деца и се предлага в син и розов цвят. Той е със съобразени с потребностите на възрастовата група функции като видеочат, училищен режим и възможност родителите да проследяват маршрута на детето до училище и при разходка навън.

За да се възползва от възможностите за родителски контрол, възрастният трябва да инсталира на смартфона си приложението ttec Kidi, което може да бъде изтеглено безплатно от магазините за приложения. По този начин за допълнителна безопасност на малките ползватели, смартчасовникът ще може да приема обаждания единствено от предварително одобрени в приложението телефонни номера. При задържане на вградения SOS бутон, той автоматично набира зададения номер за контакт на родителя и му изпраща точното местоположение на детето. Създаден за активното ежедневие на децата, часовникът е с IP68 защита от прах и вода, и няма да се повреди при игра в дъжда, миене на ръце или случайно намокряне.

Абонаментната такса за тарифен план Smart Kids е 8,99 € на месец при 24-месечен договор, а смартчасовникът се заплаща отделно на лизинг за 0,98 € на месец или в брой за 19,98 € в комбинация с абонаментния план.