Осем щата в САЩ заведоха отделни искове срещу OpenAI заради предполагаеми вреди, свързани с използването на ChatGPT от деца и тийнейджъри. Делата са подадени от Айова, Айдахо, Аризона, Арканзас, Западна Вирджиния, Канзас, Монтана и Небраска в съдилища на отделните щати.

Главният прокурор на Айова Бренна Бърд обвини компанията, че е заблуждавала родителите относно безопасността на чатбота и е нарушила закона на щата за измамите спрямо потребителите. Според иска ChatGPT е давал опасни медицински съвети, насърчавал е вредно поведение и в определени разговори е предоставял инструкции, свързани със самоубийство или насилие.

„Моят иск е насочен към защитата на децата и към това OpenAI да бъде подведена под отговорност“, заяви Бърд.

Твърденията са позиция на ищците и предстои да бъдат разгледани от съдилищата. В документите от Айова се посочват и изследвания, за които прокуратурата твърди, че показват възможни негативни последици от използването на чатботове, включително отслабване на критичното мислене, засилване на параноични и налудни състояния, опасни медицински препоръки и нездравословни модели на поведение и отношения.

Какво искат щатите

Айова настоява съдът да задължи OpenAI да спазва щатското законодателство за защита на потребителите, да прекрати практики, които прокуратурата определя като опасни, и да възстанови правата на засегнатите жители. Според информацията за останалите дела щатите търсят и промени в начина, по който ChatGPT защитава младите потребители.

Исковете са част от по-широк натиск върху разработчиците на изкуствен интелект в САЩ. През юни коалиция от главни прокурори започна разследване на дейността на OpenAI, включително на отношенията между ChatGPT и непълнолетните. Флорида вече беше завела отделно дело, в което също се поставят въпроси за рисковете за децата.

Отговорът на OpenAI

Говорителят на OpenAI Дрю Пусатери заяви, че компанията вече е въвела възрастови защити в ChatGPT, каквито според него липсват в много други продукти с изкуствен интелект. OpenAI представи през август отделна версия на услугата за тийнейджъри между 13 и 17 години, включваща допълнителни ограничения и родителски контрол.

Предстои съдилищата да преценят дали твърденията на щатските власти доказват нарушение на законите за защита на потребителите и дали са налице основания за промени в работата на ChatGPT. До произнасянето на съд няма установена вина на OpenAI.

Източници: investing.com, siliconangle.com