В Европа бензинът ще се разрежда 20 процента с алкохол. Ще навреди ли това на автомобилите?

Европейският съюз се подготвя за следващата сериозна крачка в екологичната си трансформация, планирайки масовото въвеждане на новото гориво E20, което ще съдържа до 20 процента биоетанол. Докато шофьорите на Стария континент все още свикват със стандарта от до 10 процента, експертите вече дебатират дали преходът към по-висока концентрация на алкохол в бензина ще донесе обещаните ползи или ще се превърне в скрита заплаха за автомобилите.
Основният аргумент на поддръжниците на E20 е свързан с екологията и потенциалното намаляване на вредните емисии с до 80 процента в зависимост от начина на производство на биоетанола. Освен това, благодарение на селскостопанския си произход и данъчните облекчения, литър от новото гориво теоретично би трябвало да излезе по-евтино на бензиностанцията, като автомобилни клубове като ADAC очакват ценови нива, близки до настоящия стандарт E10.
Въпреки това експертите предупреждават, че по-ниската енергийна стойност на етанола неизбежно води до увеличение на разхода на гориво с около 3 процента, за да се запази същата мощност на двигателя. Това означава, че по-евтиният литър на колонката може напълно да се компенсира от по-честото зареждане, а истинският дебат се вози около техническата съвместимост на превозните средства.
Най-сериозното притеснение на инженерите е свързано с агресивните химични свойства на етанола, който привлича влага, действа като разтворител и може да предизвика корозия на металните детайли, както и напукване на гумените уплътнения и маркучи в горивната система. Специалистите от DEKRA отбелязват, че макар съвременните двигатели с интелигентно управление да се справят успешно с новата смес, по-старите автомобили без изрично одобрение от производителя рискуват сериозни технически проблеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даже и 10 % е много
Коментиран от #15
13:18 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 алкохолни пари
13:20 13.10.2026
4 И Киев е Руски
13:22 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мишел
13:25 13.10.2026
7 долу ес
13:26 13.10.2026
8 Лост
Коментиран от #14
13:26 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 По добре да ти разредят
13:27 13.10.2026
11 ДрайвингПлежър
Пак ще кажа - рано или късно и най-глупавия ще разбере каква грандиозна измама е ЕС и че сме в момента сме под най-гнусното фашистко управление в цялата ни история!
Коментиран от #17, #31
13:28 13.10.2026
12 хаха
13:30 13.10.2026
13 Добавката на алкохол
13:30 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 За изсущаване не знам
До коментар #1 от "Даже и 10 % е много":Обаче след месец-два в системата образува желе дето така хубаво запушва малки отвори.
13:32 13.10.2026
16 и на колонката
13:34 13.10.2026
17 Така е
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Сега освен въпроса колко цикъла на живот има батерията на електромобилите, ще трябва да задаваме и въпроса колко резервоара с бензин има живот ДВГ
13:35 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И шот е много за послушния
13:36 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Михо
13:36 13.10.2026
22 лъжа
Коментиран от #25
13:40 13.10.2026
23 Авто сервиз
13:40 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 нннн
13:48 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Екологичните измишльотини на Брюксел
14:04 13.10.2026
31 09и8у7ъ6т
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":"ами то това е целта! Да предизвикат ускорено износване на старите, за да може да се превърне автомобила в еднодневка!!!"
Единственото правилно и смислено мнение...
Съвременно ДВГ (от последните 15-на години) няма никакъв проблем да работи и с 20%, и с 40% етанол в бензина- не коментираме изобщо състезателните коли които често са изцяло на спирт... Компютрите могат спокойно да адаптират смесите, та това не е грижа... Да кажем, че и цената ще е надолу и ще компенсира повишеният разход...
Проблемът е реално в свойствата на спирта и прецакването на цялата горивна система на коли които не са предвидени да работят с такова гориво... Хипотетично да приемем, че го въвеждат утре тоя бензин Е20- максимум до 50 000км. ще започнат проблемите на всички коли, включително и чисто нови купени 3 дни преди появата на Е20
14:06 13.10.2026
32 хаха
• Agrol 5: Съдържал е от 5% до 7% зърнен алкохол (етилов алкохол), смесен с бензин.
• Agrol 10: Съдържал е от 12,5% до 17,5% зърнен алкохол (често се посочва, че е около 10%–12,5%), смесен с бензин.
Горивото е произведено от компанията Atchison Agrol в Ачисън, Канзас, като част от инициатива за селскостопанска химия от ерата на Голямата депресия, подкрепена от Хенри Форд за подпомагане на цените на реколтата.
А БАЙГАНьО ФЕКАЛИЯТА тръгнал да философства пак колко вредно било.
ХАХАХА! Я лайте още бе ориенталски ОРКИ НЕОБРАЗОВАНИ!
14:11 13.10.2026
33 Германците натискат най-много за етанола
14:12 13.10.2026
34 Ами сега?
14:14 13.10.2026
35 Перо
14:20 13.10.2026