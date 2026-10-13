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В Европа бензинът ще се разрежда 20 процента с алкохол. Ще навреди ли това на автомобилите?

В Европа бензинът ще се разрежда 20 процента с алкохол. Ще навреди ли това на автомобилите?

13 Октомври, 2026 13:10 4 390 35

  • бензин-
  • горива-
  • етанол-
  • е20

Най-сериозното притеснение на инженерите е свързано с агресивните химични свойства на етанола

В Европа бензинът ще се разрежда 20 процента с алкохол. Ще навреди ли това на автомобилите? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз се подготвя за следващата сериозна крачка в екологичната си трансформация, планирайки масовото въвеждане на новото гориво E20, което ще съдържа до 20 процента биоетанол. Докато шофьорите на Стария континент все още свикват със стандарта от до 10 процента, експертите вече дебатират дали преходът към по-висока концентрация на алкохол в бензина ще донесе обещаните ползи или ще се превърне в скрита заплаха за автомобилите.

Основният аргумент на поддръжниците на E20 е свързан с екологията и потенциалното намаляване на вредните емисии с до 80 процента в зависимост от начина на производство на биоетанола. Освен това, благодарение на селскостопанския си произход и данъчните облекчения, литър от новото гориво теоретично би трябвало да излезе по-евтино на бензиностанцията, като автомобилни клубове като ADAC очакват ценови нива, близки до настоящия стандарт E10.

Въпреки това експертите предупреждават, че по-ниската енергийна стойност на етанола неизбежно води до увеличение на разхода на гориво с около 3 процента, за да се запази същата мощност на двигателя. Това означава, че по-евтиният литър на колонката може напълно да се компенсира от по-честото зареждане, а истинският дебат се вози около техническата съвместимост на превозните средства.

Най-сериозното притеснение на инженерите е свързано с агресивните химични свойства на етанола, който привлича влага, действа като разтворител и може да предизвика корозия на металните детайли, както и напукване на гумените уплътнения и маркучи в горивната система. Специалистите от DEKRA отбелязват, че макар съвременните двигатели с интелигентно управление да се справят успешно с новата смес, по-старите автомобили без изрично одобрение от производителя рискуват сериозни технически проблеми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даже и 10 % е много

    12 10 Отговор
    Изсушава цилиндрите-слага се до 5%

    Коментиран от #15

    13:18 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 алкохолни пари

    25 9 Отговор
    то както е тръгнало скоро бензина ще може и да се консумира в умерени количества петък вечер на парти :)

    13:20 13.10.2026

  • 4 И Киев е Руски

    8 10 Отговор
    Ракиджии:Не лоялна конкуренция

    13:22 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишел

    4 10 Отговор
    Сместа етанол-бензин е много мощен разтворител с неизвестни качества, които зависят от съотношението на компонентите.

    13:25 13.10.2026

  • 7 долу ес

    18 11 Отговор
    това се прави от растителност за която е получена субсидия защото е храна!!!!! накрая субсидирана царевица в резервоара! страшно иновативно, екологично и практично! тоя скапан ес просто да се разпада на секундата!!!!!! пълни глупости, пал шепа фирми доставчци ще имза гарантира запълване мощности и пазар! какви мита акцизи върху храна в основата си, пълни измами!

    13:26 13.10.2026

  • 8 Лост

    20 7 Отговор
    Абе какво стана с кривите краставици? Европа само глупости ли ще мисли?

    Коментиран от #14

    13:26 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По добре да ти разредят

    3 3 Отговор
    По - добре да ти разредят бензина с 20% алкохол отколкото да ти разредят бензина с 20 % дестилирана вода.

    13:27 13.10.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    22 12 Отговор
    ами то това е целта! Да предизвикат ускорено износване на старите, за да може да се превърне автомобила в еднодневка!!!

    Пак ще кажа - рано или късно и най-глупавия ще разбере каква грандиозна измама е ЕС и че сме в момента сме под най-гнусното фашистко управление в цялата ни история!

    Коментиран от #17, #31

    13:28 13.10.2026

  • 12 хаха

    8 0 Отговор
    Компанията Agrol (подкрепена от земеделски интереси на Канзас и Хенри Форд) отвори над 2000 бензиностанции в Средния Запад, за да продава 10% смес от царевица и алкохол (газохол) като пазар за излишъци от селскостопански култури. Експериментът беше прекратен до 1938 г. поради ниските цени на петрола и съпротивата от страна на голямата петролна индустрия.

    13:30 13.10.2026

  • 13 Добавката на алкохол

    12 10 Отговор
    Добавката на още алкохол към бензина само радва майсторите в сервиза. Пари ще падат за ремонти ей... Пари.

    13:30 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 За изсущаване не знам

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Даже и 10 % е много":

    Обаче след месец-два в системата образува желе дето така хубаво запушва малки отвори.

    13:32 13.10.2026

  • 16 и на колонката

    8 8 Отговор
    ще пише - "Консумирай отговорно"

    13:34 13.10.2026

  • 17 Така е

    7 10 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Сега освен въпроса колко цикъла на живот има батерията на електромобилите, ще трябва да задаваме и въпроса колко резервоара с бензин има живот ДВГ

    13:35 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И шот е много за послушния

    2 9 Отговор
    Ужас, взеха и пиенето на европееца.

    13:36 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Михо

    7 9 Отговор
    Искат да счупят всички нормални коли и да качат хората на електричките управлявани от дата центърите.

    13:36 13.10.2026

  • 22 лъжа

    9 7 Отговор
    биотетанола скапва всичко по автомобила където мине, казвам го от практика. стига с тези простотии, не можем да се самоунищожаваме заради шепа лумпени.

    Коментиран от #25

    13:40 13.10.2026

  • 23 Авто сервиз

    2 3 Отговор
    Вземайте тойоти , те са атмосферен бензинов мотор с верига , могат да работят с всякакъв бензин и стават на газ .

    13:40 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 нннн

    4 5 Отговор
    Тия луди ли са да разреждат алкохола с бензин?

    13:48 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Екологичните измишльотини на Брюксел

    1 4 Отговор
    Съсипването на автомобилите, превръщането им в отпадъци, които дори да се преработят, изискват енергия и отделят вредни емисии, със сигурност е много по-вредящо на околната среда от изгарянето на бензин в автомобили клас Евро 6, хибриди или не. Високоплатени, некомпетентни, с неограничена власт, това са онези там, които изправиха краставиците и навряха капачките в носовете на европейските граждани.

    14:04 13.10.2026

  • 31 09и8у7ъ6т

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    "ами то това е целта! Да предизвикат ускорено износване на старите, за да може да се превърне автомобила в еднодневка!!!"

    Единственото правилно и смислено мнение...

    Съвременно ДВГ (от последните 15-на години) няма никакъв проблем да работи и с 20%, и с 40% етанол в бензина- не коментираме изобщо състезателните коли които често са изцяло на спирт... Компютрите могат спокойно да адаптират смесите, та това не е грижа... Да кажем, че и цената ще е надолу и ще компенсира повишеният разход...
    Проблемът е реално в свойствата на спирта и прецакването на цялата горивна система на коли които не са предвидени да работят с такова гориво... Хипотетично да приемем, че го въвеждат утре тоя бензин Е20- максимум до 50 000км. ще започнат проблемите на всички коли, включително и чисто нови купени 3 дни преди появата на Е20

    14:06 13.10.2026

  • 32 хаха

    2 0 Отговор
    Два вида смеси от етанол и бензин Agrol са били продавани в търговската мрежа през 30-те години на миналия век:
    • Agrol 5: Съдържал е от 5% до 7% зърнен алкохол (етилов алкохол), смесен с бензин.
    • Agrol 10: Съдържал е от 12,5% до 17,5% зърнен алкохол (често се посочва, че е около 10%–12,5%), смесен с бензин.
    Горивото е произведено от компанията Atchison Agrol в Ачисън, Канзас, като част от инициатива за селскостопанска химия от ерата на Голямата депресия, подкрепена от Хенри Форд за подпомагане на цените на реколтата.


    А БАЙГАНьО ФЕКАЛИЯТА тръгнал да философства пак колко вредно било.

    ХАХАХА! Я лайте още бе ориенталски ОРКИ НЕОБРАЗОВАНИ!

    14:11 13.10.2026

  • 33 Германците натискат най-много за етанола

    0 1 Отговор
    Щото са зелени. Същите, които произвеждат най-дебелите, най-тежките, с най-голяма кубатура смърдящи дизели.

    14:12 13.10.2026

  • 34 Ами сега?

    0 1 Отговор
    Колко ли ще спечели и кой? Литър бензин струва под или околко 2 евро навсякъде в Европа, а литър алкохол навсякъде струва доста над десет в зависимост от концентрацията. Нека имаме предвид, че концентрирания алкохол продаван в магазинната мрежа за консумация е разреден повече от 50% с вода.

    14:14 13.10.2026

  • 35 Перо

    1 0 Отговор
    Вече биоразредителите станаха 30% от горивото! Ще скапят колите, но искате твърдоглавите поддръжнички на ционисткия шут Урсула и Кая!

    14:20 13.10.2026