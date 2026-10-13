В Европа бензинът ще се разрежда 20 процента с алкохол. Ще навреди ли това на автомобилите?

Европейският съюз се подготвя за следващата сериозна крачка в екологичната си трансформация, планирайки масовото въвеждане на новото гориво E20, което ще съдържа до 20 процента биоетанол. Докато шофьорите на Стария континент все още свикват със стандарта от до 10 процента, експертите вече дебатират дали преходът към по-висока концентрация на алкохол в бензина ще донесе обещаните ползи или ще се превърне в скрита заплаха за автомобилите.

Основният аргумент на поддръжниците на E20 е свързан с екологията и потенциалното намаляване на вредните емисии с до 80 процента в зависимост от начина на производство на биоетанола. Освен това, благодарение на селскостопанския си произход и данъчните облекчения, литър от новото гориво теоретично би трябвало да излезе по-евтино на бензиностанцията, като автомобилни клубове като ADAC очакват ценови нива, близки до настоящия стандарт E10.

Въпреки това експертите предупреждават, че по-ниската енергийна стойност на етанола неизбежно води до увеличение на разхода на гориво с около 3 процента, за да се запази същата мощност на двигателя. Това означава, че по-евтиният литър на колонката може напълно да се компенсира от по-честото зареждане, а истинският дебат се вози около техническата съвместимост на превозните средства.

Най-сериозното притеснение на инженерите е свързано с агресивните химични свойства на етанола, който привлича влага, действа като разтворител и може да предизвика корозия на металните детайли, както и напукване на гумените уплътнения и маркучи в горивната система. Специалистите от DEKRA отбелязват, че макар съвременните двигатели с интелигентно управление да се справят успешно с новата смес, по-старите автомобили без изрично одобрение от производителя рискуват сериозни технически проблеми.