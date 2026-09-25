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Двойно увеличение на съдържанието на биоетанол в масовия бензин

Двойно увеличение на съдържанието на биоетанол в масовия бензин

25 Септември, 2026 11:58 1 039 7

  • биоетанол-
  • горива-
  • бензин-
  • е10-
  • е20

Евродепутати притискат Брюксел за бързо въвеждане на бензин E20 на бензиностанциите в ЕС

Двойно увеличение на съдържанието на биоетанол в масовия бензин - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Трима германски представители в Европейския парламент отправиха официален апел към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с искане за ускорена процедура по разрешаването на новия стандарт за гориво E20. Според публикация на германското издание Bild, инициаторите Петер Лизе, Йенс Гизеке и Норберт Линс от Християндемократическия съюз натискат за законова промяна, която да позволи двойно увеличено съдържание на биоетанол в масовия бензин.

Основният мотив зад парламентарната петиция е търсенето на бърз път към намаляване на европейската енергийна зависимост от вносните изкопаеми горива и овладяване на крайните цени по бензиностанциите. В момента действащите регулации на Европейския съюз ограничават масовия пазарен стандарт до горивото E10, съдържащо максимум 10 процента възобновяем етанол. Преминаването към E20 би увеличило тази биокомпонентна дял до 20 процента, което според вносителите на предложението е незабавна стъпка към декарбонизация без нужда от изграждане на нова заредна инфраструктура.

Въпреки обещанията за по-евтин литър на колонката, икономическият ефект за джоба на шофьорите остава спорна тема сред експертите от бранша. Тъй като етанолът притежава по-ниска калоричност и енергийна плътност спрямо стандартните бензинови фракции, автомобилните двигатели изискват малко по-голямо количество за преминаването на същото разстояние. Анализите показват, че разходът на гориво при преминаване към E20 се увеличава с приблизително 3 процента, което може практически да неутрализира спестяването от по-ниската цена на самия литър.

От друга страна, въвеждането на подобна смес не е новост в глобален мащаб. Страни с развито земеделие и биопреработвателна промишленост като Бразилия, Индия и Тайланд от години използват E20 или дори по-високи концентрации на етанол в битовото си потребление. Предстои да стане ясно дали Брюксел ще преразгледа европейските стандарти за качество на горивата и как автомобилостроителите ще реагират по отношение на съвместимостта на по-старите двигатели с новата смес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    В Русия разреждат със спирт АИ-92.

    Коментиран от #3

    12:01 25.09.2026

  • 2 Някой си

    9 0 Отговор
    Тримата "зелени" идиоти ли са или да?

    Коментиран от #7

    12:05 25.09.2026

  • 3 Тука

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е непригодно! Пеши че одим, ма ракията нема да си сипем у резервоара!

    12:09 25.09.2026

  • 4 име

    3 0 Отговор
    Поредната схема на скопените немци. Германистаските автопроизводители, в съюз с френските, и нефтеното лоби, измислиха в началото на 90те схемата с дизела, как щял да бъде горивото на бъдещето и щял да намали вредните емисии. Повече от 15г ЕССР даваше субсидии за дизелаци, автопроизводителите направиха пачка от продажбата на по-скъпите дизелаци, в сравнение с бензиновите, а нефтеното лоби направи пачка от продажбата на скъпа нафта, която е един от многото вторични продукти от преработката на петрола. Вредните емисии не намаляха, просто хората почнаха да карат повече. После германистанските производители измислиха зелената схема за да си пробутват на пазара перките и соларите. Обаче китайците ги изместиха при соларите на пазара в ЕССР (при перките няма как, щото са много обемни и тежки за транспорт до Европа) и в резултат вече над 10г наливаме пари в ситайската промишленост, а тока става само по-скъп. Не само заради зелената схема, но и заради други умни решения, като либерализирания пазар на тока. Преди няколко години разшириха зелената измама с батерии. И отново наливаме пари в китайската промишленост, а тока само поскъпва. Сега явно германистанците се опитват да измислят схема с етанола, щото са бедни на всякакви природни ресерси, обаче се мъчат да пробутват в ЕССР мъртвородените си схеми за да оцелеят.

    12:18 25.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Заради с Е20 и кажи сбогом на двигателя си!!! Ето за това Ще печели и АфД и други като нея!

    12:21 25.09.2026

  • 6 Адоре Мио

    1 2 Отговор
    Най-добре да забранят ДВГ изцяло с изключение на товарните камиони.

    12:24 25.09.2026

  • 7 ибн Рашид ибн Хаммад

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Обаче страни с развито земеделие и биопреработвателна промишленост нанайси в ЕС-тутутууу. Отдека ще дойде този етанол?

    12:53 25.09.2026