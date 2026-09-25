Двойно увеличение на съдържанието на биоетанол в масовия бензин

Трима германски представители в Европейския парламент отправиха официален апел към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с искане за ускорена процедура по разрешаването на новия стандарт за гориво E20. Според публикация на германското издание Bild, инициаторите Петер Лизе, Йенс Гизеке и Норберт Линс от Християндемократическия съюз натискат за законова промяна, която да позволи двойно увеличено съдържание на биоетанол в масовия бензин.

Основният мотив зад парламентарната петиция е търсенето на бърз път към намаляване на европейската енергийна зависимост от вносните изкопаеми горива и овладяване на крайните цени по бензиностанциите. В момента действащите регулации на Европейския съюз ограничават масовия пазарен стандарт до горивото E10, съдържащо максимум 10 процента възобновяем етанол. Преминаването към E20 би увеличило тази биокомпонентна дял до 20 процента, което според вносителите на предложението е незабавна стъпка към декарбонизация без нужда от изграждане на нова заредна инфраструктура.

Въпреки обещанията за по-евтин литър на колонката, икономическият ефект за джоба на шофьорите остава спорна тема сред експертите от бранша. Тъй като етанолът притежава по-ниска калоричност и енергийна плътност спрямо стандартните бензинови фракции, автомобилните двигатели изискват малко по-голямо количество за преминаването на същото разстояние. Анализите показват, че разходът на гориво при преминаване към E20 се увеличава с приблизително 3 процента, което може практически да неутрализира спестяването от по-ниската цена на самия литър.

От друга страна, въвеждането на подобна смес не е новост в глобален мащаб. Страни с развито земеделие и биопреработвателна промишленост като Бразилия, Индия и Тайланд от години използват E20 или дори по-високи концентрации на етанол в битовото си потребление. Предстои да стане ясно дали Брюксел ще преразгледа европейските стандарти за качество на горивата и как автомобилостроителите ще реагират по отношение на съвместимостта на по-старите двигатели с новата смес.