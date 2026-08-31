Скокът в цените на горивата променя навиците на шофьорите

Растящите разходи за поддръжка и използване на личния автомобил принуждават милиони водачи от двете страни на Атлантическия океан да преосмислят ежедневното си придвижване. Най-отчетливо се отразява повишаването на цените на бензина и дизела, което оказва директно влияние върху транспортните навици на домакинствата в световен мащаб.
В Съединените щати мащабно проучване на LendingTree показва, че 81% от анкетираните вече са направили промени в начина си на живот поради високите разходи за автомобилен транспорт. Един на всеки петима американци съобщава, че шофира по-малко спрямо миналата година, като 64% от тях посочват именно скъпото гориво като основна причина за ограничаване на пътуванията.
Подобна динамика се наблюдава и на европейския континент. По данни на Евростат и водещи европейски автомобилни клубове, потребителите в страни като Германия, Франция и Италия реагират по аналогичен начин на ценовия натиск, като близо 30% от шофьорите са намалили използването на личните си превозни средства за сметка на градския транспорт или микромобилността.
В Европа високото данъчно облагане допълнително поддържа цените на горивата на по-високи нива спрямо щатските, което прави европейските шофьори още по-чувствителни към всяка стъпка нагоре.
Тенденцията обаче разкрива и известна поляризация. Докато по-възрастните поколения свиват разходите си, около 34% от американските анкетирани съобщават за увеличение на изминатите километри, като сред поколението Z този дял достига 56%, а при семействата с малолетни деца – 52%. Основният инструмент за справяне с кризата остава оптимизацията: 38% от шофьорите в САЩ комбинират няколко задачи в едно пътуване, 31% съкращават общия брой излизания с кола, а 28% активно търсят бензиностанции с по-ниски цени преди презареждане.
Финансовото измерение на автомобилния транспорт варира значително според региона и бюджета на домакинството. В САЩ 10% от шофьорите харчат над 1000 долара месечно за своите автомобили, включително гориво, застраховки и лизингови вноски, а други 14% отделят между 500 и 999 долара. За сравнение, европейските домакинства отделят средно между 300 и 600 евро на месец за същите пера, а по-късите разстояния за пътуване в Европа частично компенсират по-високата цена на литър гориво.
Споделеното пътуване също се утвърждава като популярен метод за спестяване. Близо 29% от американските анкетирани използват тази практика поне веднъж седмично, като процентът е най-висок сред младите шофьори. В европейските страни платформи за споделено пътуване бележат рекордни нива на потребителска активност, което е показателно, че стремежът към оптимизиране на транспортните разходи се превръща в трайна глобална тенденция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчо Манчо
Коментиран от #6
14:33 31.08.2026
2 Георги
Коментиран от #4
14:38 31.08.2026
3 млад еврас
15:24 31.08.2026
4 хахахаха
До коментар #2 от "Георги":Ми купи си нормална кола и няма да ти се налага да я слагаш всяка вечер да се зарежда, или ти си караш нормалната до де тая се зарежда, и за кво ни информираш за зареждането, та да разберат всички как си се набутал, а за панелчета чушкопеци набута ли се, покрива текна ли хахахахаха.
Коментиран от #7
15:27 31.08.2026
5 Верно е!
15:34 31.08.2026
6 млад еврас
До коментар #1 от "Ганчо Манчо":Сега ходих на малка екскурзиика от Германия до Франция за уикенда при познати на гости и ти казвам, че задръстванията са наполовина, че някой си карат мечока постоянно не е критерии, сериозно богати винаги ще има, говоря, че за обикновения човек на едната заплата, каквито са 90% от населението се е проблем, а ако горивото е проблем за немеца и за европееца като цяло, то значи нещата тук са много сериозни и обедняването е голямо, никога досега горивото не им е било проблем по европееца.
15:43 31.08.2026
7 Георги
До коментар #4 от "хахахаха":страшно съм се набутал. Не прави тази грешка, изобщно никой да не си купува електричка поне още година, че трябва и втора да вземам.
15:49 31.08.2026