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Скокът в цените на горивата променя навиците на шофьорите

Скокът в цените на горивата променя навиците на шофьорите

31 Август, 2026 14:30 890 7

  • бензин-
  • дизел-
  • цени-
  • навици

Стремежът към оптимизиране на транспортните разходи се превръща в трайна глобална тенденция

Скокът в цените на горивата променя навиците на шофьорите - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Растящите разходи за поддръжка и използване на личния автомобил принуждават милиони водачи от двете страни на Атлантическия океан да преосмислят ежедневното си придвижване. Най-отчетливо се отразява повишаването на цените на бензина и дизела, което оказва директно влияние върху транспортните навици на домакинствата в световен мащаб.

В Съединените щати мащабно проучване на LendingTree показва, че 81% от анкетираните вече са направили промени в начина си на живот поради високите разходи за автомобилен транспорт. Един на всеки петима американци съобщава, че шофира по-малко спрямо миналата година, като 64% от тях посочват именно скъпото гориво като основна причина за ограничаване на пътуванията.

Подобна динамика се наблюдава и на европейския континент. По данни на Евростат и водещи европейски автомобилни клубове, потребителите в страни като Германия, Франция и Италия реагират по аналогичен начин на ценовия натиск, като близо 30% от шофьорите са намалили използването на личните си превозни средства за сметка на градския транспорт или микромобилността.

В Европа високото данъчно облагане допълнително поддържа цените на горивата на по-високи нива спрямо щатските, което прави европейските шофьори още по-чувствителни към всяка стъпка нагоре.

Тенденцията обаче разкрива и известна поляризация. Докато по-възрастните поколения свиват разходите си, около 34% от американските анкетирани съобщават за увеличение на изминатите километри, като сред поколението Z този дял достига 56%, а при семействата с малолетни деца – 52%. Основният инструмент за справяне с кризата остава оптимизацията: 38% от шофьорите в САЩ комбинират няколко задачи в едно пътуване, 31% съкращават общия брой излизания с кола, а 28% активно търсят бензиностанции с по-ниски цени преди презареждане.

Финансовото измерение на автомобилния транспорт варира значително според региона и бюджета на домакинството. В САЩ 10% от шофьорите харчат над 1000 долара месечно за своите автомобили, включително гориво, застраховки и лизингови вноски, а други 14% отделят между 500 и 999 долара. За сравнение, европейските домакинства отделят средно между 300 и 600 евро на месец за същите пера, а по-късите разстояния за пътуване в Европа частично компенсират по-високата цена на литър гориво.

Споделеното пътуване също се утвърждава като популярен метод за спестяване. Близо 29% от американските анкетирани използват тази практика поне веднъж седмично, като процентът е най-висок сред младите шофьори. В европейските страни платформи за споделено пътуване бележат рекордни нива на потребителска активност, което е показателно, че стремежът към оптимизиране на транспортните разходи се превръща в трайна глобална тенденция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо Манчо

    9 3 Отговор
    Променя друг път, Ганчо но МРЗ и с бързи кредите накупил от първа необходимост V6 БМВ-та, АУДИ-та или мечоци и не слиза от тях, а на светофар или извънградско карат така, че да няма никого пред тях 🫪

    Коментиран от #6

    14:33 31.08.2026

  • 2 Георги

    0 7 Отговор
    вярно е, аз примерно, имам нов навик - слагам колата да се зарежда всяка вечер.

    Коментиран от #4

    14:38 31.08.2026

  • 3 млад еврас

    2 0 Отговор
    В Германия зареждаме на 2,50 на магистралата 2,70 и няма вече задръствания като преди, много бързо му се променят навиците на немеца в клуба на богатите хахахахаха, горкио немец хахахахаха.

    15:24 31.08.2026

  • 4 хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Ми купи си нормална кола и няма да ти се налага да я слагаш всяка вечер да се зарежда, или ти си караш нормалната до де тая се зарежда, и за кво ни информираш за зареждането, та да разберат всички как си се набутал, а за панелчета чушкопеци набута ли се, покрива текна ли хахахахаха.

    Коментиран от #7

    15:27 31.08.2026

  • 5 Верно е!

    3 1 Отговор
    Аз си купих нова кола с фабрична газова уредба. Карам извън града с 90 на темпомат и разходите за гориво паднаха доста.

    15:34 31.08.2026

  • 6 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо Манчо":

    Сега ходих на малка екскурзиика от Германия до Франция за уикенда при познати на гости и ти казвам, че задръстванията са наполовина, че някой си карат мечока постоянно не е критерии, сериозно богати винаги ще има, говоря, че за обикновения човек на едната заплата, каквито са 90% от населението се е проблем, а ако горивото е проблем за немеца и за европееца като цяло, то значи нещата тук са много сериозни и обедняването е голямо, никога досега горивото не им е било проблем по европееца.

    15:43 31.08.2026

  • 7 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хахахаха":

    страшно съм се набутал. Не прави тази грешка, изобщно никой да не си купува електричка поне още година, че трябва и втора да вземам.

    15:49 31.08.2026