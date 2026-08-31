Скокът в цените на горивата променя навиците на шофьорите

Растящите разходи за поддръжка и използване на личния автомобил принуждават милиони водачи от двете страни на Атлантическия океан да преосмислят ежедневното си придвижване. Най-отчетливо се отразява повишаването на цените на бензина и дизела, което оказва директно влияние върху транспортните навици на домакинствата в световен мащаб.

В Съединените щати мащабно проучване на LendingTree показва, че 81% от анкетираните вече са направили промени в начина си на живот поради високите разходи за автомобилен транспорт. Един на всеки петима американци съобщава, че шофира по-малко спрямо миналата година, като 64% от тях посочват именно скъпото гориво като основна причина за ограничаване на пътуванията.

Подобна динамика се наблюдава и на европейския континент. По данни на Евростат и водещи европейски автомобилни клубове, потребителите в страни като Германия, Франция и Италия реагират по аналогичен начин на ценовия натиск, като близо 30% от шофьорите са намалили използването на личните си превозни средства за сметка на градския транспорт или микромобилността.

В Европа високото данъчно облагане допълнително поддържа цените на горивата на по-високи нива спрямо щатските, което прави европейските шофьори още по-чувствителни към всяка стъпка нагоре.

Тенденцията обаче разкрива и известна поляризация. Докато по-възрастните поколения свиват разходите си, около 34% от американските анкетирани съобщават за увеличение на изминатите километри, като сред поколението Z този дял достига 56%, а при семействата с малолетни деца – 52%. Основният инструмент за справяне с кризата остава оптимизацията: 38% от шофьорите в САЩ комбинират няколко задачи в едно пътуване, 31% съкращават общия брой излизания с кола, а 28% активно търсят бензиностанции с по-ниски цени преди презареждане.

Финансовото измерение на автомобилния транспорт варира значително според региона и бюджета на домакинството. В САЩ 10% от шофьорите харчат над 1000 долара месечно за своите автомобили, включително гориво, застраховки и лизингови вноски, а други 14% отделят между 500 и 999 долара. За сравнение, европейските домакинства отделят средно между 300 и 600 евро на месец за същите пера, а по-късите разстояния за пътуване в Европа частично компенсират по-високата цена на литър гориво.

Споделеното пътуване също се утвърждава като популярен метод за спестяване. Близо 29% от американските анкетирани използват тази практика поне веднъж седмично, като процентът е най-висок сред младите шофьори. В европейските страни платформи за споделено пътуване бележат рекордни нива на потребителска активност, което е показателно, че стремежът към оптимизиране на транспортните разходи се превръща в трайна глобална тенденция.