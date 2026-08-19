Защо вече не се използва оловен бензин и каква е разликата му с безоловния

Десетилетия наред звукът от авансовото детониране на горивото в цилиндрите беше основният враг на инженерите, а решението изглеждаше почти магическо. Добавянето на тетраетилолово в горивните смеси успяваше за броени секунди да повиши октановото число и да осигури гладка работа на двигателите с висока степен на сгъстяване. В продължение на почти век това химическо съединение с формула Pb(C₂H₅)₄ властваше по колонаките в Европа и света, превръщайки се в стандарт за автомобилната индустрия още от 20-те години на миналия век. Малцина обаче си даваха сметка, че зад подобрената динамика на силовите агрегати се крие силно токсичен компонент, който бавно отравяше въздуха в градовете и причиняваше неизмерими щети върху човешкото здраве.

Промяната в нагласите дойде с навлизането на по-строгите екологични норми и техническата еволюция на самите автомобили. Оловото се оказа напълно съвместимо с класическите чугунени блокове, но катастрофално за съвременните екологични системи. С появата на първите каталитични конвертори и ламбда сонди стана ясно, че тетраетилоловото мигновено необратимо ги отравя и изважда от строя. Точно поради тази причина Европейският съюз предприе решителни стъпки за окончателното му изваждане от употреба още през 90-те години, а в България продажбата му по бензиностанциите бе окончателно преустановена в началото на новия век. В световен мащаб последната капка оловен бензин за масовия транспорт бе заредена официално през 2021 година, поставяйки край на този опасен технологичен период.

Днес напредналите рафинерии на Стария континент разчитат на коренно различни, безопасни методи за постигане на високо октаново число. Чрез процеси като каталитичен реформинг, изомеризация и добавяне на екологични кислородсъдържащи компоненти като МТБЕ и биоетанол, модерното гориво постига показатели от 95, 98 или дори 100 октана, без да съдържа и грам тежки метали. Съвременните инжекционни системи разчитат изцяло на тези чисти горива, за да гарантират нисък разход и дълъг живот на компонентите.

Разликите между двата вида гориво са фундаментални и обхващат както химията, така и тяхното въздействие върху вътрешното горене:

При оловния бензин октановото число се повишаваше изкуствено чрез токсичната добавка, което водeше до отлагане на тежки съединения по изпускателната система, разрушаване на катализаторите и изхвърляне на канцерогенни емисии. За разграничаване на горивата в миналото се използваше специфично оцветяване – синьо, червено или оранжево, но цветът никога не бе напълно надежден индикатор.

При безоловния бензин високата устойчивост на детонации се постига чрез органични съединения, които са напълно безвредни за каталитичните неутрализатори и сензорите за кислород. Днешните горива, които се предлагат по българските бензиностанции, са прозрачни или леко жълтеникави и отговарят на строгия европейски стандарт EN 228.

Ако днес някой се опита да сипва подобно остаряло гориво в моделен автомобил, последиците за портфейла биха били пагубни. Дори еднократно зареждане е способно да унищожи катализатора и кислородните сензори, а подмяната или възстановяването на тези компоненти в сервизите в Европа и България бързо може да надхвърли суми от 300 до над 1000 евро. Единственият сигурен начин да се потвърди липсата на оловни примеси в съмнителни проби остава специализираният лабораторен анализ, чиято цена обикновено варира между 30 и 100 евро.

В крайна сметка пълната забрана на оловния бензин остава една от най-важните победи за околната среда и общественото здраве в историята на транспортния сектор. Днес автомобилният свят е изцяло ориентиран към по-чисти технологии, а споменът за тетраетилоловото остава единствено в учебниците по история на автомобилостроенето.