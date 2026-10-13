Марсоходът Perseverance постави рекорд за пробег на друга планета

Марсоходът Perseverance на NASA постави рекорд за най-голямо изминато разстояние от машина по повърхността на друга планета. На 11 октомври одометърът му е показал 28,10 мили, или 45,22 километра – малко повече от постижението на Opportunity, който между 2004 и 2018 година е изминал 45,16 километра на Марс. Perseverance достигна рекорда приблизително пет години и половина след кацането си на Червената планета.

Рекордът е поставен на 2006-ия марсиански ден от мисията. За сравнение, Opportunity е работил почти 15 години, преди да прекрати дейността си. По-малкият предшественик Sojourner, който през 1997 г. стана първият марсоход на NASA на Марс, е изминал около 100 метра за 83 марсиански дни. Spirit е достигнал 7,7 километра, а Curiosity, който също продължава да работи, е изминал 38,07 километра. По-голямото постижение на Perseverance не се дължи само на скоростта. Марсоходът може да изминава до 412 метра за един марсиански ден, но основната разлика идва от AutoNav – система за автономна навигация, която позволява на робота сам да преценява как да заобикаля препятствията.

Контролерите на Земята задават крайната цел и няколко междинни точки, а AutoNav избира конкретния безопасен път. Системата заснема терена в движение, създава триизмерна карта и оценява възможните опасности. При всяко заснемане тя обработва около 600 000 измервателни точки. Така Perseverance може да прекарва повече време в движение и по-малко в спиране и изчакване на нови указания.

Около 90 процента от общото разстояние на Perseverance е изминато с помощта на AutoNav. При Spirit и Opportunity по-ранна версия на автономната технология е била използвана за около пет процента от пробега им. В момента Perseverance се движи през района Lac de Charmes към местност, наречена Idubi, край западния ръб на кратера Jezero. Там екипът търси следи от древни хидротермални системи – места, в които гореща вода е взаимодействала с минералите в скалите и е могла да създаде условия за микробен живот.

След Idubi планът предвижда марсоходът да се насочи към Rainbow Falls – блок от марсианската кора с височина около 100 метра, издигнат при удара, образувал кратера Jezero преди около четири милиарда години. NASA е удължила мисията приблизително до края на 2028 г., а инженерните изпитания показват, че основните системи могат да работят поне до 2031 година.

Дългият пробег има значение не само за рекорда. Той позволява на Perseverance да достигне различни геоложки среди – от древното езерно дъно до вкаменена речна система и ръба на кратера. По време на това пътуване марсоходът изследва скалата Cheyava Falls, в чиято проба NASA откри потенциална биосигнатура. Това е знак, който може да има биологичен произход, но все още не доказва, че на Марс е съществувал живот.