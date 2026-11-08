НАСА обяви проекти за бъдеща база на Луната

НАСА обяви нов пакет от договори и мисии за изграждането на постоянна база на Луната. Плановете включват търговски доставки на товари, ядрен ровер за южния полюс, орбитални транспортни услуги и енергийна и комуникационна инфраструктура. Новината беше представена на авиокосмическото изложение MAX POWER в Космическия център „Кенеди“ във Флорида.

„Изграждаме лунната база мисия след мисия“, заяви администраторът на НАСА Джаред Айзъкман. По думите му, когато астронавтите се върнат на Луната, първите елементи на базата вече ще ги очакват на повърхността. Ръководителят на програмата Moon Base Карлос Гарсия-Галан заяви, че през осемте месеца от началото на инициативата агенцията е обединила отделни разработки в по-единна програма и е ускорила възлагането на договори.

Осем компании ще доставят товари

В следващия етап на инициативата CLPS за търговски доставки на лунни товари НАСА избра осем компании, които ще могат да се състезават за бъдещи мисии. Това са Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, iSpace US, Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX и Voyager Technologies.

Компаниите ще могат да управляват, изграждат и експлоатират апарати за пренасяне на научни, технологични и инфраструктурни товари до Луната. Новият договор CLPS 2 е със срок 10 години и максимална обща стойност 10 милиарда долара. Междувременно НАСА увеличи тавана на действащия договор CLPS 1.0 от 2,6 на 4,2 милиарда долара. Той ще остане в сила до ноември 2028 г., като доставките по вече възложени мисии могат да продължат до ноември 2033 г.

Ядреният ровер PROMISE трябва да изследва южния полюс

НАСА започва и разработването на шестколесния ровер PROMISE – съкращение от Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration. Той ще изследва повърхността и недрата около южния полюс на Луната, ще оценява наличните ресурси и ще събира данни за бъдещи места за кацане и инфраструктура.

Ядрената енергия ще позволи на ровера да работи по време на дългите лунни нощи и в постоянно засенчени райони, където е възможно да има лед. PROMISE ще разполага със сонда за проби на реголит – лунен прах и почва – на дълбочина около един метър. На борда ще има още спектрометри, сензори за температура и радиация, камери и нова изчислителна система, устойчива на радиация.

Мисията ще бъде ръководена от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния. Роверът ще използва резервни летателни компоненти и инженерни модели, разработени за марсоходите „Кюриосити“ и „Пърсивиърънс“. Изстрелването е планирано за края на 2028 г., а планираната продължителност на мисията е 18 месеца. Blue Origin получи базов договор за 94 милиона долара за доставянето и разполагането на PROMISE с апарата Mark 1. Опционният период по договора е на стойност още 140 милиона долара според изпълнението.

Нов транспортен маршрут между Земята и Луната

НАСА възложи шест поръчки за демонстрация на изстрелване и орбитален транспорт на Arrow Science and Technology, Blue Origin и Impulse Space. Общата им стойност е приблизително 1,3 милиарда долара. Мисиите ще проверяват комуникациите и навигацията по пътя от околоземна орбита до Луната, както и възможностите на орбитални транспортни апарати да доставят лунни апарати до необходимата орбита.

Сред планираните мисии е CAPSTONE 02, която ще тества маневри за сближаване, навигация и комуникации около Луната. Други полети ще използват мобилни дронове за проучване на южния полюс преди пристигането на астронавти. Част от мисиите ще се изпълняват с ракетите New Glenn, Terran R и Falcon 9, а транспортните апарати ще бъдат осигурени от Blue Origin, Firefly Aerospace, Impulse Space и Quantum Space.

През 2028 г. SpaceX трябва да изстреля със Starship комуникационни спътници към окололунното пространство. Демонстрацията е предназначена да подпомогне разработването на бъдеща мрежа за връзка между астронавтите, наземните центрове и лунната база. НАСА планира и miniCAST – система, която ще съчетава слънчеви панели, батерии и безжично предаване на енергия. Отделна процедура за напълно интегрирани енергийни системи се очаква в началото на 2027 г.

Източници: nasa.gov