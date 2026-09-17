Китай изпреварва НАСА в надпреварата за първите проби от Марс

Амбициозната надпревара за завоюване на космическото лидерство между Вашингтон и Пекин навлиза в решителна фаза, а Марс се превръща в основното бойно поле. Докато китайската програма за връщане на проби от Червената планета върви по план, американските усилия тъпчат на едно място поради постоянни преструктурирания и бюджетни съкращения.

Китайската национална космическа администрация потвърди, че мисията Tianwen-3 остава планирана за изстрелване през 2028 г. Схема с две ракети Long March 5 ще изпрати стационарен спускаем модул и орбитален апарат, с крайна цел достави около 500 грама марсиански скали и почва на Земята през 2031 г. Основният научен ръководител Хоу Зенгцян посочи, че подготовката вече е в етап на прототипиране, а до края на 2026 г. списъкът с потенциални площадки за кацане ще бъде свит до три основни локации.

Архитектурата на Tianwen-3 разчита на прагматичен и опростен подход. За разлика от сложните концепции с множество автономни машини, китайският дизайн залага на стационарен апарат, оборудван със сонда за пробиване на дълбочина до два метра и малък дрон за събиране на материал в непосредствена близост. Престояването на повърхността е планирано за едва два месеца, след което излитащ модул ще изведе пробите в орбита за прихващане и транспортиране към Земята.

На този фон американската програма Mars Sample Return преживява сериозна криза. Роувърът Perseverance вече капсулира ценни образци в кратера Йезеро, но финансовата оценка на проекта скочи между 7 и 11 милиарда долара с очаквано завършване чак към 2040 г. Предложените съкращения в бюджета на НАСА допълнително застрашават графиците, а предложенията на частни компании като Lockheed Martin за драстично поевтиняване все още очакват крайно утвърждаване.

Успехът на Tianwen-3 би донесъл на Пекин не само колосално геополитическо предимство, но и историческо научно постижение в търсенето на следи от древен живот. Китайските учени уверяват, че въпреки технологичните предизвикателства около изстрелването от марсианската повърхност, проектът ще продължи да следва принципите на международното сътрудничество и строгите протоколи за планетарна защита.