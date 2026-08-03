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Марсоходът Curiosity се сблъска с гигантско поле от геометрични образувания на Марс

Марсоходът Curiosity се сблъска с гигантско поле от геометрични образувания на Марс

3 Август, 2026 11:15 1 797 4

  • марс-
  • космос-
  • откритие

Мащабната мрежа от пчеловидни полигони в кратера Гейл предоставя ценни ключове към древното водно минало на Червената планета

Марсоходът Curiosity се сблъска с гигантско поле от геометрични образувания на Марс - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Марсоходът Curiosity направи едно от най-впечатляващите си открития до момента, попадайки на огромна територия от марсианската повърхност, изпъстрена с правилни, многоъгълни структури. Обликът на терена невероятно много напомня на гигантска пчелна пита – феномен, който роувърът е засичал и преди, но никога в толкова мащабни и непрекъснати пропорции.

Необичайният релеф е регистриран по време на изкачването на роувъра по склоновете на връх Шарп, в пресечената местност, наречена от научния екип Valle Grande. Всяка от отделните клетки в мрежата е с диаметър между четири и осем сантиметра. За разлика от предишни изолирани находки, този път полигоналният десен се простира докъдето стигат камерите на апарата, покривайки както равнинните участъци, така и стръмните склонове на близкото шестметрово скално възвишение Мирафлорес.

Марсоходът Curiosity се сблъска с гигантско поле от геометрични образувания на Марс

Откритието стана ясно благодарение на подробна 360-градусова панорамна снимка, заснета от Curiosity в средата на юни 2026 година. Наблюденията от орбита първоначално са показвали тази зона като сравнително гладка и светла повърхност, поради което високата плътност и изключителната запазеност на детайлите са изненадали изследователския екип на Лабораторията за реактивно движение в Пасадена.

Марсоходът Curiosity се сблъска с гигантско поле от геометрични образувания на Марс

За задълбочен анализ на геоложкия феномен учените са впрегнали пълния арсенал от научни инструменти на марсохода. Макрокамерата MAHLI е заснела структурите от близко разстояние, докато рентгеновият спектрометър APXS и лазерният инструмент ChemCam са анализирали химическия състав. Чрез изпаряване на микроскопични частици с лазерни импулси, изследователите сравняват елементите по повдигнатите ръбове на клетките с тези в тяхната вътрешност, търсейки разлики в техния произход.

Към момента научната общност разглежда няколко хипотези за възникването на тази структура. Подобни геоложки шарки на Земята често се образуват при свиване и напукване на богата на вода кал по време на нейното пълно пресъхване. Алтернативни теории сочат към процеси на замръзване и размразяване или натиск от утайки, изтласкващ течностите нагоре. Разгадаването на този механизъм е от ключово значение за пълното възстановяване на климатичните условия в кратера Гейл отпреди милиарди години, когато в района са съществували активни езера и реки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато

    6 2 Отговор
    Дойдоха тези от небето, първо живяха на Марс. Там съградиха пирамидите и кулите си. После една фракция се отцепи, дойде тук, и създаде Атлантида. Те създадоха човеците, за да вършат тежката работа.После започна войната. Това бяха неразбираеми за вас същества, които мислехте за безсмъртни. Бяха три пъти над вашия размер, с много бяла кожа, но с червени очи и коси. Ядяха някой от вас пред останалите човеци, за да ви подчинят със страх. От тях взехте афинитета към обезглавяването. Когато воюваха, след това режеха главите на падналите от тях, за да не регенерират. Откъде мислите Холивуд го знаеше, в Шотладски боец?
    А оцелелите от войната дойде и изби и наказа този, който ги изпрати, за неподчинение.

    Коментиран от #3

    11:27 03.08.2026

  • 2 това е да си учьон

    6 1 Отговор
    Сега не знаеш какво е, но за езерата преди милиард години знаеш и имаш вече хипотенуза.

    11:29 03.08.2026

  • 3 Феичка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Когато":

    Това сте Вие, къде бяхте, липсваха ми Вашите истории. И отново си задавам въпроса -кой сте Вие?

    11:43 03.08.2026

  • 4 Мюмюн

    1 0 Отговор
    панели от вече изгнили космически кораби е това, ламарини, ъъъ каменарини

    11:46 03.08.2026