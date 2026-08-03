Марсоходът Curiosity се сблъска с гигантско поле от геометрични образувания на Марс

Марсоходът Curiosity направи едно от най-впечатляващите си открития до момента, попадайки на огромна територия от марсианската повърхност, изпъстрена с правилни, многоъгълни структури. Обликът на терена невероятно много напомня на гигантска пчелна пита – феномен, който роувърът е засичал и преди, но никога в толкова мащабни и непрекъснати пропорции.

Необичайният релеф е регистриран по време на изкачването на роувъра по склоновете на връх Шарп, в пресечената местност, наречена от научния екип Valle Grande. Всяка от отделните клетки в мрежата е с диаметър между четири и осем сантиметра. За разлика от предишни изолирани находки, този път полигоналният десен се простира докъдето стигат камерите на апарата, покривайки както равнинните участъци, така и стръмните склонове на близкото шестметрово скално възвишение Мирафлорес.

Откритието стана ясно благодарение на подробна 360-градусова панорамна снимка, заснета от Curiosity в средата на юни 2026 година. Наблюденията от орбита първоначално са показвали тази зона като сравнително гладка и светла повърхност, поради което високата плътност и изключителната запазеност на детайлите са изненадали изследователския екип на Лабораторията за реактивно движение в Пасадена.

За задълбочен анализ на геоложкия феномен учените са впрегнали пълния арсенал от научни инструменти на марсохода. Макрокамерата MAHLI е заснела структурите от близко разстояние, докато рентгеновият спектрометър APXS и лазерният инструмент ChemCam са анализирали химическия състав. Чрез изпаряване на микроскопични частици с лазерни импулси, изследователите сравняват елементите по повдигнатите ръбове на клетките с тези в тяхната вътрешност, търсейки разлики в техния произход.

Към момента научната общност разглежда няколко хипотези за възникването на тази структура. Подобни геоложки шарки на Земята често се образуват при свиване и напукване на богата на вода кал по време на нейното пълно пресъхване. Алтернативни теории сочат към процеси на замръзване и размразяване или натиск от утайки, изтласкващ течностите нагоре. Разгадаването на този механизъм е от ключово значение за пълното възстановяване на климатичните условия в кратера Гейл отпреди милиарди години, когато в района са съществували активни езера и реки.