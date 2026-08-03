Марсоходът Curiosity се сблъска с гигантско поле от геометрични образувания на Марс

Марсоходът Curiosity направи едно от най-впечатляващите си открития до момента, попадайки на огромна територия от марсианската повърхност, изпъстрена с правилни, многоъгълни структури. Обликът на терена невероятно много напомня на гигантска пчелна пита – феномен, който роувърът е засичал и преди, но никога в толкова мащабни и непрекъснати пропорции.
Необичайният релеф е регистриран по време на изкачването на роувъра по склоновете на връх Шарп, в пресечената местност, наречена от научния екип Valle Grande. Всяка от отделните клетки в мрежата е с диаметър между четири и осем сантиметра. За разлика от предишни изолирани находки, този път полигоналният десен се простира докъдето стигат камерите на апарата, покривайки както равнинните участъци, така и стръмните склонове на близкото шестметрово скално възвишение Мирафлорес.
Откритието стана ясно благодарение на подробна 360-градусова панорамна снимка, заснета от Curiosity в средата на юни 2026 година. Наблюденията от орбита първоначално са показвали тази зона като сравнително гладка и светла повърхност, поради което високата плътност и изключителната запазеност на детайлите са изненадали изследователския екип на Лабораторията за реактивно движение в Пасадена.
За задълбочен анализ на геоложкия феномен учените са впрегнали пълния арсенал от научни инструменти на марсохода. Макрокамерата MAHLI е заснела структурите от близко разстояние, докато рентгеновият спектрометър APXS и лазерният инструмент ChemCam са анализирали химическия състав. Чрез изпаряване на микроскопични частици с лазерни импулси, изследователите сравняват елементите по повдигнатите ръбове на клетките с тези в тяхната вътрешност, търсейки разлики в техния произход.
Към момента научната общност разглежда няколко хипотези за възникването на тази структура. Подобни геоложки шарки на Земята често се образуват при свиване и напукване на богата на вода кал по време на нейното пълно пресъхване. Алтернативни теории сочат към процеси на замръзване и размразяване или натиск от утайки, изтласкващ течностите нагоре. Разгадаването на този механизъм е от ключово значение за пълното възстановяване на климатичните условия в кратера Гейл отпреди милиарди години, когато в района са съществували активни езера и реки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Когато
А оцелелите от войната дойде и изби и наказа този, който ги изпрати, за неподчинение.
Коментиран от #3
11:27 03.08.2026
2 това е да си учьон
11:29 03.08.2026
3 Феичка
До коментар #1 от "Когато":Това сте Вие, къде бяхте, липсваха ми Вашите истории. И отново си задавам въпроса -кой сте Вие?
11:43 03.08.2026
4 Мюмюн
11:46 03.08.2026