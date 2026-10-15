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Автомобил с изцяло хромирана каросерия

Автомобил с изцяло хромирана каросерия

15 Октомври, 2026 11:16 700 2

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"Ослепителната" премиера на Wuling Starlight L изненада експертите

Автомобил с изцяло хромирана каросерия - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският пазар е на прага на изключително нестандартно пазарно предложение, след като съвместното предприятие между гигантите SAIC и General Motors разпространи първите официални изображения на ексклузивна версия на своя популярен модел.

Автомобилната индустрия редовно залага на експерименти с външния вид, но най-новото творение на китайско-американския алианс определено привлича вниманието с радикален подход към екстериорния дизайн. Специфичната модификация на средноразмерния кросоувър Wuling Starlight L залага на изцяло хромирана каросерия, която превръща автомобила в движещо се огледало на пътя. Въпреки смелото визуално изпълнение, конструкторите запазват напълно стандартните пропорции, както и цялостното вътрешно и външно оборудване на базовия модел.

Просторният джип впечатлява с внушителни габарити, достигащи дължина от 4980 милиметра и солидно междуосие от 2950 милиметра, което гарантира щетелен комфорт в купето. В предната част впечатление правят усъвършенстваните LED светлини с функции за автоматично превключване между къси и дълги режими, динамично осветяване в завои и удобно забавено изключване след напускане на автомобила. Задната част е подчертана от елегантен светлинен панел, простиращ се по цялата ширина на капака на багажника.

Задвижващата система е поверена на съвременна plug-in хибридна технология, съчетаваща икономичен 1,5-литров бензинов агрегат и електромотор, разположен на предния мост. Силовия тракт се допълва от безстепенна трансмисия, която осигурява плавно предаване на мощността. Динамичните показатели включват ускорение от място до сто километра в час за 8,2 секунди и максимална скорост от 190 километра в час, докато средният разход на гориво при изчерпана батерия е едва 4,9 литра на сто изминати километра.

Инженерите са постигнали впечатляващи резултати и по отношение на автономния пробег на ток, който достига до 260 километра с едно зареждане, докато общият комбиниран пробег на хибридната система надхвърля 1260 километра. Най-високите нива на оборудване на модела разполагат с пълен пакет асистенти за шофиране, включително интелигентен адаптивен круиз контрол. Към момента производителите запазват мълчание относно точната пазарна премиера и крайната цена на огледалната хромирана модификация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случаен

    0 0 Отговор
    "Динамичните показатели включват ускорение от място до сто километра в час за 8,2 секунди и максимална скорост от 190 километра в час,"

    Че то това са показатели на среден клас кола от края на 90-те.

    11:29 15.10.2026

  • 2 Ами сега

    0 0 Отговор
    И като го осветиш сам се заслепяваш

    11:32 15.10.2026