Защо легендарното „чувство за пътя“ изчезна от модерните коли

Всеки ентусиаст, който се е качвал на спортен автомобил от края на миналия век и след това се е прехвърлил зад волана на чисто нов модел, изпитва едно и също особено усещане. Автомобилът е по-бърз, по-сигурен, задвижването е прецизно, но зад волана липсва нещо жизненоважно – онази фина, почти хирургическа обратна връзка от предните гуми, която инженерите наричат „чувство за пътя“.

Причината за тази тиха революция в интериора се крие в пълната подмяна на хидравличните сервоусилватели с електрически (EPS - Electric Power Steering). Докато старата хидравлична система използваше помпа, задвижвана от двигателя, и прехвърляше всяко трептене на асфалта директно през кормилния прът към дланите на шофьора, съвременните електрически рейки разчитат на сензори, електронни блокове и електродвигатели.

Основният двигател за тази глобална промяна не беше стремежът към по-добро управление, а строгата икономия на гориво. Хидравличната помпа работи непрекъснато и отнема от мощността на двигателя, докато електрическият сервоусилвател консумира енергия единствено в момента, в който шофьорът завърти волана. Това малко инженерно подобрение съкращава разхода на гориво с няколко процента и намалява вредните емисии, което се оказа решаващо за покриване на екологичните стандарти.

Заедно с икономията обаче дойде и пълната изолация. Електронният контролер на електрическата рейка на практика филтрира микровибрациите от пътя. Всички неравности, промени в сцеплението на мокра настилка или момента, в който предните гуми започват да губят контакт с асфалта, вече не се усещат физически. Вместо това компютърът генерира изкуствено съпротивление, което само симулира тежест във волана, но не предава реална информация за границите на физиката.

Разбира се, електрическото управление донесе и огромни предимства. Без него щяха да бъдат невъзможни съвременните системи за безопасност, като автоматичното поддържане на лентата за движение, самостоятелното паркиране и функциите за полуавтономно шофиране. Освен това то позволява на шофьора да променя характеристиките на волана с натискането на един бутон – от леко и комфортно градско управление до по-твърдо спортно усещане за извънградски завои.

Въпреки технологичния напредък, водещите спортни марки продължават да инвестират милиони в писането на сложни софтуерни алгоритми, които да върнат изкуствено „усещането за път“. Макар новите спортни коли да се управляват с хирургическа точност, старата механика остава в историята – превръщайки аналоговия контакт с асфалта в един от най-търсените и скъпи луксове в съвременния автомобилен свят.