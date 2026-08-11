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Защо легендарното „чувство за пътя“ изчезна от модерните коли

Защо легендарното „чувство за пътя“ изчезна от модерните коли

11 Август, 2026 15:50 1 631 9

  • волан-
  • управление-
  • автомобил

Загубата на директна механична връзка промени завинаги начина, по който усещаме управлението

Защо легендарното „чувство за пътя“ изчезна от модерните коли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Всеки ентусиаст, който се е качвал на спортен автомобил от края на миналия век и след това се е прехвърлил зад волана на чисто нов модел, изпитва едно и също особено усещане. Автомобилът е по-бърз, по-сигурен, задвижването е прецизно, но зад волана липсва нещо жизненоважно – онази фина, почти хирургическа обратна връзка от предните гуми, която инженерите наричат „чувство за пътя“.

Причината за тази тиха революция в интериора се крие в пълната подмяна на хидравличните сервоусилватели с електрически (EPS - Electric Power Steering). Докато старата хидравлична система използваше помпа, задвижвана от двигателя, и прехвърляше всяко трептене на асфалта директно през кормилния прът към дланите на шофьора, съвременните електрически рейки разчитат на сензори, електронни блокове и електродвигатели.

Основният двигател за тази глобална промяна не беше стремежът към по-добро управление, а строгата икономия на гориво. Хидравличната помпа работи непрекъснато и отнема от мощността на двигателя, докато електрическият сервоусилвател консумира енергия единствено в момента, в който шофьорът завърти волана. Това малко инженерно подобрение съкращава разхода на гориво с няколко процента и намалява вредните емисии, което се оказа решаващо за покриване на екологичните стандарти.

Заедно с икономията обаче дойде и пълната изолация. Електронният контролер на електрическата рейка на практика филтрира микровибрациите от пътя. Всички неравности, промени в сцеплението на мокра настилка или момента, в който предните гуми започват да губят контакт с асфалта, вече не се усещат физически. Вместо това компютърът генерира изкуствено съпротивление, което само симулира тежест във волана, но не предава реална информация за границите на физиката.

Разбира се, електрическото управление донесе и огромни предимства. Без него щяха да бъдат невъзможни съвременните системи за безопасност, като автоматичното поддържане на лентата за движение, самостоятелното паркиране и функциите за полуавтономно шофиране. Освен това то позволява на шофьора да променя характеристиките на волана с натискането на един бутон – от леко и комфортно градско управление до по-твърдо спортно усещане за извънградски завои.

Въпреки технологичния напредък, водещите спортни марки продължават да инвестират милиони в писането на сложни софтуерни алгоритми, които да върнат изкуствено „усещането за път“. Макар новите спортни коли да се управляват с хирургическа точност, старата механика остава в историята – превръщайки аналоговия контакт с асфалта в един от най-търсените и скъпи луксове в съвременния автомобилен свят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    9 0 Отговор
    Не е задължително хидравличната помпа на кормилната рейка да се задвижва директно от двигателя с ремък, има такива с електрическо задвижване. Те също пестят гориво, защото електрическата хидравлична помпа работи само при завиване и пътя си го усещаш напълно.

    16:01 11.08.2026

  • 2 ироней

    4 0 Отговор
    Те само за това чувство за пътя си карам двадесет годишен таралясник, щото бил лукс, а кой се отказва от лукса?

    16:15 11.08.2026

  • 3 Винетутка

    16 0 Отговор
    По пътищата на АПИ, неравностите и дупките винаги са създавали незабравими усещания у водачите и дори електрониката в окачването на съвременните автомобили не може да ги компенсира.

    16:16 11.08.2026

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    4 1 Отговор
    може би преводача ви искаше да каже
    "усещаме на пътя“

    Коментиран от #7

    16:18 11.08.2026

  • 5 Частна Република България

    1 1 Отговор
    Накрая ще остане усещането ,че седим пред екрана на плейстешана или таблета. Няма да я има тръпката от шофирането. На повечето съвременни автомобили дори не можеш за им,,завариш гумите,,само едно линейно ускорение.

    17:07 11.08.2026

  • 6 Панирано шкембе

    5 2 Отговор
    Защото всякакви еврoгейoвe, евpeи и прочее сган замениха кефа с камери да ни следят и записват и да не можем да караме по-бързичко, че зер нефта се изчерпвал много бърже. Искам си Жигулата, да мога да си джиткам по празните шосета колкото ми е кеф, да си пуша цигарки и да си тръскам пепелта през триъгълното прозорче.

    17:11 11.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "kоkорчо 💋🍌":

    За много неща можеш да имаш усещане НА пътя- за жажда , за глад, за имота.....
    Но тук става дума за това ти да усещаш пътя❗
    Шофирането не е само да гледаш пътя, а да усещаш кривата в завоя, наклона, сцеплението с асфалта....❗
    Старите шофьори казват :
    " Дали си на лимита се усеща със седалището,, а не с очите!"❗

    Коментиран от #8

    18:31 11.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ....за умора....

    18:34 11.08.2026

  • 9 тъй шъй

    0 0 Отговор
    Отново фантасмагории. Няма по-добро пътно поведение, обратна връзка и тн от съвременните коли. Единствено някои друсат като каруци, но това може да се разбере след тест драйв. Хайде да се престане с изсмукване от пръсти на несъществуващи качества за неща които помним. А и качеството на част от новите е несравнимо спрямо даже 90-те.

    19:00 11.08.2026