Японският трик, който спасява колата от жегата за секунди без капка гориво

19 Май, 2026 12:50 3 438 13

Припомняме елементарен физичен лайфхак с вратите, който сваля температурата в напеченото купе с до 10 градуса още преди потегляне

Японският трик, който спасява колата от жегата за секунди без капка гориво - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Летните жеги могат да превърнат всеки автомобил, оставен под жарките слънчеви лъчи, в истинска подвижна фурна само за броени минути. Тъй като затвореното купе улавя топлината, а пластмасовите и кожени повърхности активно абсорбират слънчевата радиация, градусите вътре бързо скачат до опасни нива. Много шофьори правят грешката да включват климатика на пълна мощност веднага след сядането зад волана. Това обаче е лоша идея, тъй като компресорът се натоварва максимално в опит да охлади застоялия нажежен въздух, което натоварва електрониката и мотора, без да носи бърз ефект.

За щастие, съществува изключително прост и ефективен трик, взаимстван от японските шофьори, който не изисква нито грам гориво или работа на охладителната система. Методът се основава на чиста физика: достатъчно е да свалите докрай прозореца на една от предните врати, след което да отидете от срещуположната страна на автомобила и да отворите и затворите бързо другата врата няколко пъти. Поради разликата в налягането, която се създава в купето, движението на вратата действа като мощна механична помпа – тя буквално изтласква топлия застоял въздух навън и засмуква значително по-свеж и хладен въздух през отворения прозорец.

Експертните тестове в автомобилната сфера потвърждават, че този елементарен лайфхак отнема по-малко от минута, но ефектът от него е поразителен. Благодарение на бързата циркулация и извеждането на топлинния балон, температурата в интериора на превозното средство може да спадне рязко с между 8 и 10 градуса. Това прави последващото качване в колата далеч по-поносимо и позволява на климатичната система да достигне оптимална работна температура много по-бързо и без излишно натоварване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 кой мy дpeмe

    23 2 Отговор
    тоя "трик" колко години поред ще си го предписвате

    Коментиран от #13

    12:54 19.05.2026

  • 2 Български трик

    28 3 Отговор
    Спирате колата под някое дърво и нямате проблем.

    Коментиран от #7

    12:59 19.05.2026

  • 3 Гост

    41 0 Отговор
    А не може ли да тръгнеш и да свалиш всички прозорци за 20 секунди, вместо да обикаляш колата и да блъскаш вратата?!?

    Коментиран от #11

    13:04 19.05.2026

  • 4 Ами ако

    4 1 Отговор
    Колата е в движение?

    13:25 19.05.2026

  • 5 Полицейски служител

    8 7 Отговор
    Не ги слушайте тия, ще си потрошите вратите. В бравите има микроключета и други некачествени спойки, правени от джeндърите в германия, дето малко им трябва и дават фира

    13:29 19.05.2026

  • 6 Трикът ми харесва!

    4 3 Отговор
    Радо, имаш попадение.

    13:32 19.05.2026

  • 7 За да не се прецакаш

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Български трик":

    Спираш на място, което ще е в сянка във времето, когато ще тръгваш. Какво ме топли (охлажда) че съм спрял на сянка, когато към момента на тръгване тя се е отместила?

    13:34 19.05.2026

  • 8 А защо

    8 0 Отговор
    Момата от снимката има вид, все едно е правила вятър на някой здрав ветропоказател?

    13:40 19.05.2026

  • 9 Маринов

    6 0 Отговор
    Реално работещ лайфхак, работещ от години: Климатроникът на Авто, постоянно. След стартиране на двигателя, отваряне на шофьорското стъкло докрая, на пътника с ок. 1/3 (по-малко от половината). След ок. 4-5 минути постоянно движение затваряне на всички стъкла. В задръстване може и след 10 мин. И всичко е точно. Без драма.

    13:53 19.05.2026

  • 10 Хахахахахах

    8 1 Отговор
    това как точно работи когато в колата е 60 градуса, а вън е 40 градуса?

    13:58 19.05.2026

  • 11 Мунчо юмручето министър

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    БРАВО МНОГО ПРОСТО И ТОЧНО КАЗАНО ОТВАРЯШ ВСИЧКО ПЪРВО И ПОСЛЕ ТРЪГВАШ ТАКА ПО ПЪТЯ

    14:03 19.05.2026

  • 12 и кое

    5 0 Отговор
    му е японското на този "трик"!?

    14:36 19.05.2026

  • 13 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    ТО ПА ЕДИН ТРИК , ДА ТИ УМРЕ КОНЯ

    14:53 19.05.2026