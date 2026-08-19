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Излишни екстри в автомобила

Излишни екстри в автомобила

19 Август, 2026 14:16 1 501 4

  • автомобил-
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  • съвети

За кои функции плащаме скъпо, а почти не използваме

Излишни екстри в автомобила - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Съвременните автомобили изобилстват от високотехнологични опции, но голяма част от тях оскъпяват крайната цена без реално да носят голяма полза в ежедневието. Анализ на оборудването в новите модели показва, че някои системи дори създават допълнителен дискомфорт или ускоряват износването на ключови компоненти.

Сред най-критикуваните технологии е системата "Старт-Стоп". В реални условия тя спестява едва между два и три процента гориво, но за сметка на това подлага на постоянно термично и механично натоварване стартера, акумулатора и системата за запалване.

Друга опция с висок процент на недоволство са планките за ръчна смяна на предавките от волана, когато са комбинирани с безстепенна трансмисия (CVT). При този тип предавателни кутии симулирането на предавки е напълно изкуствено и не носи никакви спортни усещания.

Непрактични се оказват и функциите за управление на мултимедията с жестове, които често реагират на случайни движения на ръцете в купето. Изцяло сензорните бутони по таблото и централната конзола също отнасят сериозни критики, тъй като липсата на физическа обратна връзка принуждава водача да отклонява погледа си от пътя, за да регулира основни функции.

В същото време съществуват асистенти, чиято инвестиция е напълно оправдана. Системите за автоматично аварийно спиране, следенето на сляпата зона и адаптивният круиз контрол директно предотвратяват пътни инциденти. Камерите за задно виждане и сензорите за паркиране пък значително улесняват маневрирането в градска среда.

За климатичните условия на Стария континент абсолютна стойност продължават да имат зимните пакети – подгревът на седалките, волана и челното стъкло, както и автоматичният климатик и задвижването на четирите колела.

Крайната препоръка към купувачите на нови автомобили е да анализират внимателно реалните си ежедневни нужди, преди да избират най-високите нива на оборудване, за да избегнат оскъпяване заради маркетингови трикове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 карчи

    20 2 Отговор
    газ, спирачка, съединител, ръчка, манометър, термометър, оборотомер, скоростомер и климатик по желание!
    Всичко друго са лигавщини, а някои екстри и съвсем откровенна джендърия😅

    14:28 19.08.2026

  • 2 Подгряване на волана и ръчната

    11 1 Отговор
    Когато мултимедията на предната седалка престане да реагира на жестове и гласови команди и започне да ви лази по нервите, най-хубавите екстри да сгъваем покрив и катапулт.

    14:31 19.08.2026

  • 3 ....

    5 2 Отговор
    Единствената "екстра", която ползвам в автомобила е парното. Другите даже не ги знам как се включват. Дори климатик не ползвам, защото пуша и прозорците са ми винаги отворени. За навигация и музика си ползвам телефона, защото съм му свикнал и ми е много по-удобно. Знам, че имам подгрев на седалките, но съм го пускал точно веднъж да го пробвам. Интернети, блутути и подобни, никога не съм включвал. Дори прозорците предпочитам да са с ръчки, защото понякога е много ддосадно да натискам копчето по пет пъти, докато си наглася точно колкото искам да ми е отворен...

    14:58 19.08.2026

  • 4 Екстра

    2 0 Отговор
    В моята кола считам за 100% излишни, неработещи и не употребявам автоматичните дълги и лейн асистънта. Следват досадните бибикания, които трябва да изключвам всеки път. И предупреждението за сблъсък, което е супер страхливо и периодично ми пищи, когато карам в задръствания. От там нататък круз контрола е прекалено умен, но по-зле направен в сравнение със старата ми кола от 2002-ра. И адаптивния, и нормалния такъв. Старата нямаше адаптивен, но имаше добре направен нормален круз контрол. Като цяло новата ми кола е по-лоша от старата. Но пък е нова, старата ръждяса.

    15:25 19.08.2026