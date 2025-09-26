Потвърдено: Google разработва Android за персонални компютри

Слуховете най-накрая получиха официално потвърждение. Google направи най-ясния намек досега, че платформата Андроид скоро ще прекрачи границите на смартфоните и таблетите, за да навлезе сериозно в пазара на персоналните компютри (ПК).

На откриването на срещата на върха Snapdragon, Рик Остерлох, старши вицепрезидент на Google по устройства и услуги, и Кристиано Амон, главният изпълнителен директор на Qualcomm, обсъдиха съвместен проект, който има за цел да преобрази начина, по който използваме компютрите.

Сливане на мобилните и настолните платформи

Остерлох обясни стратегическата визия на проекта: „В миналото имахме напълно различни системи за персонални компютри и смартфони. Стартирахме проект за тяхното обединяване.”

По същество, двете компании разработват обща технологична основа за бъдещите си продукти, което ще позволи на Google да пренесе целия си екосистемен арсенал в сферата на настолните компютри. Това включва мощни инструменти като моделите Gemini (AI), Асистентът и цялата огромна общност на разработчиците на Андроид приложения.

„За Андроид, мисля, че това е още една възможност да обслужим всички във всяка област на компютърните технологии“, подчерта Остерлох.

Ентусиазмът на Qualcomm е осезаем. Кристиано Амон, който вече е видял напредъка, отговори: „Виждал съм го, невероятно е. Въплъщава идеята за сливане на мобилни устройства и персонални компютри. Наистина го очаквам с нетърпение.“

Напредъкът вече е факт

Въпреки че Google обяви планове за сливане на Хром ОС и Андроид още миналата година, публичното споменаване от страна на висшето ръководство сигнализира за значителен напредък.

В техническо отношение, Google вече предприе ключови стъпки, за да подготви Андроид за десктоп среди:

Добавен е десктоп режим.

Подобрено е управлението на прозорците.

Осигурена е разширена поддръжка за външни монитори и приложения, които се адаптират към различни размери на екрана.

Възможно е в обозримо бъдеще Google да премине от настоящите си Хромбуци към устройства, базирани изцяло на тази нова, унифицирана версия на Андроид. Признанието на Кристиано Амон – „Нямам търпение да си взема един“ – намеква, че конкретен продукт може да е вече в напреднала фаза на разработка.

Сътрудничеството между софтуерния гигант и лидера в мобилните чипове проправя пътя към компютри, които предлагат непрекъснат преход между мобилност и десктоп работа, задвижвани от едно и също, мощно, изкуствено интелигентно ядро.