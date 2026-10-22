ChatGPT вече предлага защитени чатове с достъп с ПИН код

Изкуственият интелект на OpenAI става все по-личен и същевременно по-защитен от любопитни погледи. Разработчиците официално интегрират дългоочакваната опция „Заключени чатове“, която дава възможност на потребителите да отделят чувствителни теми и да ги заключат зад персонален ПИН код или биометрична защита.

Основната идея на нововъведението е да скрие избрани диалози от стандартната хронологична история и лентата за търсене. Това се оказва изключително полезно при използване на споделени компютри, таблети или при необходимост от споделяне на екрана в работна или семейна среда. Заключените разговори автоматично се преместват в изолирана папка, наречена „Проекти — Заключени чатове“, до която достъпът е строго ограничен.

Активирането на защитата става с няколко клика чрез стандартното меню с три точки до името на съответната нишка. За мобилните устройства системата поддържа и утвърдените биометрични методи за идентификация като Face ID и Touch ID, докато на настолни компютри функцията е достъпна през специализираните приложения за macOS и Windows. Самият ПИН код се обвързва директно с потребителския профил в OpenAI, а не с конкретно работно пространство, което налага индивидуалната му настройка за всеки отделен акаунт.

Техническата специфика на нововъведението обаче изисква повишено внимание от страна на потребителите. От компанията подчертават, че функцията няма за цел пълно край-до-край криптиране, нито пък променя общите правила за съхранение на данни и използването им за обучение на моделите. Най-критичният момент е свързан с евентуално забравяне на ПИН кода — при опит за нулиране системата изтрива завинаги цялото съдържание в защитения раздел, включително прикачените файлове и запаметените спомени, без възможност за възстановяване дори чрез съдействието на техническата поддръжка.

Постепенното внедряване на новата функционалност вече обхваща цялото портфолио от абонаментни планове на компанията, включително безплатната версия, както и вариантите Go, Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu. С този ход разработчиците отговарят на наложената необходимост от по-високо ниво на поверителност в ежедневието на милионите потребители по света.