Изкуственият интелект поема програмирането и променя изцяло бъдещето на програмистите

Ерата на ръчното писане на софтуерен код на клавиатура постепенно остава в миналото. Разработката на софтуер навлезе в нов етап, при който изкуственият интелект поема значителна част от стандартните и монотонни задачи, превръщайки се от обикновен помощен инструмент за автоматично дописване в самостоятелен агент. Човешката роля в този процес бързо се измества към проектиране на системни архитектури, оптимизация на производителността и контрол върху финалните резултати.
Тази радикална оценка идва от Дейвид Фаулър, водещ инженер в Microsoft с 18-годишен опит в компанията, познат като съосновател на SignalR, ключова фигура в .NET и настоящ ръководител на проекта .NET Aspire. В своя публикация в социалната мрежа X той заяви категорично: „Ръчното писане на код е абсолютно приключило.“
Посланието на Фаулър не означава край на професията на софтуерния инженер, а фундаментална промяна в нейния обхват. Напредналите автономни агенти в платформите за разработка вече могат самостоятелно да генерират шаблони, да изпълняват тестове и да коригират грешки. Стойността на човешкия експерт обаче нараства в области като хардуерна интеграция, работа с нативни API интерфейси, оптимизиране на бързодействието и строга проверка на сигурността. Тъй като генерираните от изкуствен интелект решения не са безгрешни, щателният преглед на кодовата база остава задължителен.
Самата компания Microsoft отдавна прилага този подход в своите вътрешни процеси. Според официални данни между 20% и 30% от вътрешния код на софтуерния гигант вече се създава от невронни мрежи. ИИ агенти се използват активно за анализ на уязвимости, подготовка на защитни пластири (patches) и поддръжка на ключови системни компоненти в среди като Windows 11 и Azure.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:47 16.09.2026
2 защитни пластири (patches)
11:51 16.09.2026
3 Пич
Когато птедвидих и написах това преди две години, купища отворени компютърджийчета обясняваха как точно това не може да стане!!!
Е, на тях прощавам, защото съм забелязал, че освен добри познания в сферата си които наистина имат, всички АйТй са изключително малоумни в живота!!!
Коментиран от #14
11:51 16.09.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #10
11:52 16.09.2026
5 А кога
Коментиран от #11
11:55 16.09.2026
6 Слава на другарката Урсула!!!
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез токенизация на всеки ресурс, въздух (Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането за КНР, си е вътрешно присъщо и позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. САЩ напуснаха СЗО... Слава на другарката Урсула фон дер Файзер!!!
11:56 16.09.2026
7 Ххххххххх
11:58 16.09.2026
8 Ха ха
12:07 16.09.2026
9 шаа
само като "кръпки" съм ги срещал да им викат, никога "пластири".
12:18 16.09.2026
10 Освен
До коментар #4 от "Боруна Лом":жена му..
12:28 16.09.2026
11 Отдавна го ползваме
До коментар #5 от "А кога":Краде по-качествено от нас.
12:30 16.09.2026
12 Знаещ
Коментиран от #15
12:40 16.09.2026
13 не бойте се деца
12:41 16.09.2026
14 да бе да
До коментар #3 от "Пич":Нищо не си писал. Малоумник, нали някой ще трябва да проверява грешките на ИИ.
Отделите ще се утроят.
Като не знаеш мъчи.
12:44 16.09.2026
15 Соваж бейби
До коментар #12 от "Знаещ":Не е вярно ,получаваш богове понеже си с слаб интернет или стар телефон за марка
.Никога не съм имала проблем с самдунг и ИИ понеже съм с 5G в къщи Wi-Fi достъпът ми излиза 6 от година .За съобщения с глас не съм имала никакъв проблем и пише без грешка намира телефона само и праща само давам команда,звуково съобщение, намира и дава информация с точност какво ме интересува. С z fold 8 ultra съм от скоро има опция го програмирах когато ме търсят не отговарям AI пита за какво ме търсят ,кой,мога да не вдигна ако нямам желание ,аз преценим. За нахалниците с реклами съм дала заповед да блокира нямам интерес ,мога ти кажа че телефона по рядко звъни само хора които ме вълнуват с рекламите бе кошмар по 15 обаждания на ден.И други хубави неща не само това просто давам команда.
13:17 16.09.2026