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Изкуственият интелект поема програмирането и променя изцяло бъдещето на програмистите

Изкуственият интелект поема програмирането и променя изцяло бъдещето на програмистите

16 Септември, 2026 11:45 986 15

  • програмиране-
  • изкуствен интелект-
  • microsoft

Технологичният гигант Microsoft измества фокуса към автономни агенти, които поемат рутинния код

Изкуственият интелект поема програмирането и променя изцяло бъдещето на програмистите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата на ръчното писане на софтуерен код на клавиатура постепенно остава в миналото. Разработката на софтуер навлезе в нов етап, при който изкуственият интелект поема значителна част от стандартните и монотонни задачи, превръщайки се от обикновен помощен инструмент за автоматично дописване в самостоятелен агент. Човешката роля в този процес бързо се измества към проектиране на системни архитектури, оптимизация на производителността и контрол върху финалните резултати.

Тази радикална оценка идва от Дейвид Фаулър, водещ инженер в Microsoft с 18-годишен опит в компанията, познат като съосновател на SignalR, ключова фигура в .NET и настоящ ръководител на проекта .NET Aspire. В своя публикация в социалната мрежа X той заяви категорично: „Ръчното писане на код е абсолютно приключило.“

Посланието на Фаулър не означава край на професията на софтуерния инженер, а фундаментална промяна в нейния обхват. Напредналите автономни агенти в платформите за разработка вече могат самостоятелно да генерират шаблони, да изпълняват тестове и да коригират грешки. Стойността на човешкия експерт обаче нараства в области като хардуерна интеграция, работа с нативни API интерфейси, оптимизиране на бързодействието и строга проверка на сигурността. Тъй като генерираните от изкуствен интелект решения не са безгрешни, щателният преглед на кодовата база остава задължителен.

Самата компания Microsoft отдавна прилага този подход в своите вътрешни процеси. Според официални данни между 20% и 30% от вътрешния код на софтуерния гигант вече се създава от невронни мрежи. ИИ агенти се използват активно за анализ на уязвимости, подготовка на защитни пластири (patches) и поддръжка на ключови системни компоненти в среди като Windows 11 и Azure.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    До десет години Изкуственият интелект и роботите ще поемат цялата работа а хората ще живеят на социални помощи.

    11:47 16.09.2026

  • 2 защитни пластири (patches)

    6 0 Отговор
    ИИ агенти се използват активно за анализ на уязвимости, подготовка на защитни пластири (patches) и поддръжка на ключови системни компоненти в среди като Windows 11 и Azure. Тукъ им викъми Юпдейти, напуследък вирусо нема ама Юпдейтито по-вредни от вирусито.

    11:51 16.09.2026

  • 3 Пич

    11 2 Отговор
    Ужас.......И сега......?!
    Когато птедвидих и написах това преди две години, купища отворени компютърджийчета обясняваха как точно това не може да стане!!!
    Е, на тях прощавам, защото съм забелязал, че освен добри познания в сферата си които наистина имат, всички АйТй са изключително малоумни в живота!!!

    Коментиран от #14

    11:51 16.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    6 3 Отговор
    НА ТОЗИ ,,ИНТЕЛЕКТ,, НЯМА ЛИ КОЙ ДА МУ ДРЪПНЕ ШАЛТЕРА ?

    Коментиран от #10

    11:52 16.09.2026

  • 5 А кога

    4 1 Отговор
    ще поеме и крадливите политици

    Коментиран от #11

    11:55 16.09.2026

  • 6 Слава на другарката Урсула!!!

    5 3 Отговор
    Биоинформационната война на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез токенизация на всеки ресурс, въздух (Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането за КНР, си е вътрешно присъщо и позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. САЩ напуснаха СЗО... Слава на другарката Урсула фон дер Файзер!!!

    11:56 16.09.2026

  • 7 Ххххххххх

    2 0 Отговор
    И нито дума за създаването на malware, генериран и усъвършенстван с помощта на ИИ?

    11:58 16.09.2026

  • 8 Ха ха

    1 2 Отговор
    Това прилича малко на комунизма. Чакахме да дойде и така и не дойде.

    12:07 16.09.2026

  • 9 шаа

    1 0 Отговор
    "подготовка на защитни пластири"

    само като "кръпки" съм ги срещал да им викат, никога "пластири".

    12:18 16.09.2026

  • 10 Освен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    жена му..

    12:28 16.09.2026

  • 11 Отдавна го ползваме

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "А кога":

    Краде по-качествено от нас.

    12:30 16.09.2026

  • 12 Знаещ

    2 1 Отговор
    Пффф... И едни такива ги пише, че ако не си отваряш очите на 4, вкарва яки бъгове и крашове в системата. Тоест, ръчното писане на код е заменено от четене и вникване в чужд код, което също е доста отегчително. Накрая за да схванеш, че ти си му казал едно, пък АИ си е решил нещо си съвсем друго. А мениджърчетата вече гризнаха дръвцето и далеч не съкращават хора толкова смело, колкото преди година.

    Коментиран от #15

    12:40 16.09.2026

  • 13 не бойте се деца

    0 0 Отговор
    Отначало ще се натегне. Но като свикне да пие по няколко шота машинно масло "Fine oil" и да разглежда холограми на голи платки ще го обхване творчески мързел.

    12:41 16.09.2026

  • 14 да бе да

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Нищо не си писал. Малоумник, нали някой ще трябва да проверява грешките на ИИ.
    Отделите ще се утроят.
    Като не знаеш мъчи.

    12:44 16.09.2026

  • 15 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Знаещ":

    Не е вярно ,получаваш богове понеже си с слаб интернет или стар телефон за марка
    .Никога не съм имала проблем с самдунг и ИИ понеже съм с 5G в къщи Wi-Fi достъпът ми излиза 6 от година .За съобщения с глас не съм имала никакъв проблем и пише без грешка намира телефона само и праща само давам команда,звуково съобщение, намира и дава информация с точност какво ме интересува. С z fold 8 ultra съм от скоро има опция го програмирах когато ме търсят не отговарям AI пита за какво ме търсят ,кой,мога да не вдигна ако нямам желание ,аз преценим. За нахалниците с реклами съм дала заповед да блокира нямам интерес ,мога ти кажа че телефона по рядко звъни само хора които ме вълнуват с рекламите бе кошмар по 15 обаждания на ден.И други хубави неща не само това просто давам команда.

    13:17 16.09.2026