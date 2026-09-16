Изкуственият интелект поема програмирането и променя изцяло бъдещето на програмистите

Ерата на ръчното писане на софтуерен код на клавиатура постепенно остава в миналото. Разработката на софтуер навлезе в нов етап, при който изкуственият интелект поема значителна част от стандартните и монотонни задачи, превръщайки се от обикновен помощен инструмент за автоматично дописване в самостоятелен агент. Човешката роля в този процес бързо се измества към проектиране на системни архитектури, оптимизация на производителността и контрол върху финалните резултати.

Тази радикална оценка идва от Дейвид Фаулър, водещ инженер в Microsoft с 18-годишен опит в компанията, познат като съосновател на SignalR, ключова фигура в .NET и настоящ ръководител на проекта .NET Aspire. В своя публикация в социалната мрежа X той заяви категорично: „Ръчното писане на код е абсолютно приключило.“

Посланието на Фаулър не означава край на професията на софтуерния инженер, а фундаментална промяна в нейния обхват. Напредналите автономни агенти в платформите за разработка вече могат самостоятелно да генерират шаблони, да изпълняват тестове и да коригират грешки. Стойността на човешкия експерт обаче нараства в области като хардуерна интеграция, работа с нативни API интерфейси, оптимизиране на бързодействието и строга проверка на сигурността. Тъй като генерираните от изкуствен интелект решения не са безгрешни, щателният преглед на кодовата база остава задължителен.

Самата компания Microsoft отдавна прилага този подход в своите вътрешни процеси. Според официални данни между 20% и 30% от вътрешния код на софтуерния гигант вече се създава от невронни мрежи. ИИ агенти се използват активно за анализ на уязвимости, подготовка на защитни пластири (patches) и поддръжка на ключови системни компоненти в среди като Windows 11 и Azure.