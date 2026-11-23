На пръв поглед изглежда, че гладът за изчислителна мощност е бездънен, но реалността около сървърните зали и енергийните лимити е далеч по-сложна. Ръководителят на OpenAI Сам Алтман насочи вниманието към риска множество производители на полупроводници да разчитат едновременно на едни и същи големи клиенти, без да отчитат физическите тавани на инфраструктурата. Наред с OpenAI в този тесен кръг от водещи купувачи попадат компании като Anthropic и други развойни лаборатории, чиито общи заявки може да се окажат недостатъчни, за да оправдаят всички мащабни планове за разширяване на производството.

В изказването си Алтман подчерта, че в индустрията се оформя своеобразно припокриване на очакванията. По думите му редица производители на чипове изграждат плановете си и договарят доставки на компоненти с убеждението, че OpenAI, Anthropic и останалите играчи ще изкупят огромни обеми от продукцията им. Проблемът е, че възможностите за разгръщане на нови центрове за данни не растат безкрайно, а реалното търсене си има свои граници. Макар в дългосрочен план нуждата от изчислителни ресурси да запазва възходящия си ход, Алтман предупреди за опасността няколко доставчика да залагат на едни и същи поръчки, докато в краткосрочен план предлагането все още изостава от текущото търсене.

Паралелно с това големите технологични играчи продължават да обвързват бъдещето си с огромни инфраструктурни ангажименти. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг обяви през август, че OpenAI е поела ангажимент за изграждане на компютърна инфраструктура с капацитет 12 GW до 2030 г. Според оценките стартиращи и развиващи се компании в сферата на изкуствения интелект, подкрепени от Nvidia, биха могли да формират приблизително една четвърт от приходите на производителя през следващата година. Финансовите резултати на компанията илюстрират мащаба на този подем, като приходите ѝ са нараснали от 96,22 милиарда долара през второто тримесечие до 107,6 милиарда долара през третото тримесечие.

Подобна картина на напрежение между търсене и предлагане се очертава и при други ключови звена от хардуерната верига. Шкафовите решения AMD Helios вече работят за обслужване на натоварвания при клиенти като Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI и Oracle, като ръководителят на компанията Лиза Су потвърди, че търсенето изпреварва предлагането и прогнозира ръст на приходите от над 80% през 2027 г. При Micron над 75% от доставките за фискалната 2027 година вече са договорени, а мениджмънтът не се наема да посочи кога ще настъпи равновесие между търсене и предлагане, след като компанията отчете скок на приходите от 379,3% през четвъртото тримесечие на фискалната си година. На свой ред доставчикът на оптични компоненти и оборудване за трансфер на данни Coherent е запълнил почти целия си капацитет за 2027 г., а част от клиентите вече резервират обеми и за 2028 г.

Колкото по-мащабни стават тези проекти, толкова по-остро излиза на преден план цената на финансирането и експлоатацията на самата инфраструктура. За 2026 г. планираните капиталови разходи на CoreWeave се движат в диапазона между 37 и 39 милиарда долара, а през третото тримесечие разходите за лихви по дълга на компанията са достигнали 846 милиона долара при нетна загуба от 709 милиарда долара. Главният изпълнителен директор Майкъл Интратор даде да се разбере, че разширяването няма да се случва на всяка цена, а на борсата книжата на CoreWeave са загубили 33,12% от стойността си от началото на годината.

Подобна предпазливост се наблюдава и при доставчика на неооблачни услуги IREN, където инвеститорският фокус се измести от големината на сключените договори към способността на дружеството да обслужва задълженията си, да привлича финансиране и да извлича печалба от работата на центровете си. Нетният дълг на IREN се е увеличил от 216 милиона долара до 4,43 милиарда долара, а акциите на компанията са се сринали с 42,39% в рамките на един месец.