Изкуственият интелект е по-ненаситен от цели държави – до 2035-а американските центрове за данни ще консумират повече природен газ, отколкото Германия

Глобалната надпревара за надмощие в сферата на изкуствения интелект придобива плашещи физически измерения. Според нови анализи, до 2035 г. американските центрове за данни ще се превърнат в енергийни чудовища, чието потребление на природен газ ще изпревари общата консумация на водещи световни икономики като Германия и Япония. В рамките на следващото десетилетие тези сървърни комплекси се очертават като втория по големина мотор за растеж на търсенето на синьо гориво в световен мащаб, отстъпвайки единствено на износа на втечнен природен газ (LNG).

Доклад на Bloomberg разкрива драматична промяна в прогнозите: съоръженията за обработка на данни се очаква да гълтат близо 500 милиона кубически метра газ дневно. Това количество представлява двойно увеличение спрямо разчетите, направени само преди девет месеца, което показва с каква експоненциална скорост нарастват нуждите от изчислителна мощ.

В търсене на гарантирана стабилност, технологичните гиганти Microsoft, Google и Amazon вече предприеха радикални стъпки. Трите компании обявиха мащабни проекти за изграждане на собствени, независими от общата мрежа газови електроцентрали, разположени непосредствено до сървърните паркове. До 2035 г. тези локални мощности ще изгарят между 82 и 96 милиона кубични метра газ на ден.

Въпреки внушителните си мащаби, независимите централи са само капка в морето. Основният натиск ще падне върху стандартната енергийна мрежа. Прогнозите сочат, че свързаните към националната система центрове за данни ще изискват допълнителни 425 милиона кубически метра природен газ дневно – темп на растеж, който превишава петкратно очакваното увеличение на търсенето от всички останали индустриални и битови потребители, взети заедно.

Подобна консумация заплашва да взриви пазара. Бързото разрастване на дигиталния сектор бе възможно до голяма степен благодарение на изключително изгодните цени на синьото гориво през последните години. Експертите обаче предупреждават, че сблъсъкът между бума на изкуствения интелект и рекордния износ на LNG неизбежно ще тласне котировките нагоре. И докато финансовите ресурси на Big Tech гигантите позволяват поемането на по-високи сметки, обикновените крайни потребители на комунални услуги са застрашени от сериозен ценови шок.

Паралелно с икономическия рискове, сянка хвърлят и екологичните последици. Данните на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показват, че изгарянето, добивът и преносът на един кубичен метър природен газ освобождават в атмосферата около 2100 грама въглероден диоксид. Допълнителният аппетит на изчислителните центрове ще генерира над 1 милион тона парникови емисии всеки ден – обем, който се равнява на близо 12% от целия днешен въглероден отпечатък на Съединените щати.