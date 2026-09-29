Google ще изпрати AI сървър в космоса следващата седмица, но той ще може да работи само 15 минути

Google планира да изпрати своя първи AI сървър в космоса с мисията Transporter-18 на SpaceX. Експериментът, част от проекта Suncatcher, има за цел да изпробва как ускорителите TPU (Tensor Processing Unit) издържат на специфичните условия извън Земята — екстремна радиация, драматични температурни колебания и претоварването при самия старт. За целта е разработен съвместен спътник с Planet, оборудван с четири чипа TPU, използвани и в стандартните центрове за данни на технологичния гигант.

Мисията не цели рекордни изчислителни мощности, а фундаментално тестване на хардуера. Слънчевите панели на спътника генерират едва 1 kW мощност, което позволява изпълнението на кратки тестови задачи, включително задвижване на модели от серията Gemini. Основната пречка обаче се оказва охлаждането. Без атмосфера, която да отвежда топлината, чиповете могат да работят непрекъснато само около 15 минути, след което трябва да бъдат изключени, за да се охладят чрез специално проектирана пасивна система от термични интерфейси, алуминиеви и медни елементи и външен радиатор.

Освен топлинното управление, друг ключов фокус е космическата радиация, която може да предизвика грешки в паметта и електрониката. Въпреки че наземните протонни тестове показват, че чиповете издържат на радиация, надвишаваща петгодишна орбитална мисия, реалната проверка предстои в космоса. Този експеримент изпреварва първоначалния график на Google, като компанията все още запазва плана си за 2027 г., когато ще тества два свързани чрез лазер спътника.