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Nokia и ICEYE ще проучат суверенни сателитни връзки за Украйна
  Тема: Украйна

Nokia и ICEYE ще проучат суверенни сателитни връзки за Украйна

23 Октомври, 2026 04:52, обновена 23 Октомври, 2026 04:54 275 0

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  • украйна-
  • министерство на отбраната

Двете финландски компании подписаха писмо за намерения с украинското Министерство на отбраната. Засега няма договор за конкретна система, срокове за изграждане или финансиране

Nokia и ICEYE ще проучат суверенни сателитни връзки за Украйна - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Nokia и ICEYE подписаха писмо за намерения с Министерството на отбраната на Украйна за проучване на възможностите за изграждане на суверенни сателитни комуникации. Споразумението беше обявено на 22 октомври по време на посещението на финландския премиер в Украйна.

Целта е страната да развие комуникационна способност, която да бъде под неин контрол и да може да поддържа връзките при прекъсване, повреда или компрометиране на наземната инфраструктура. Компаниите не са обявили стойността на евентуалния проект, броя на спътниците, конкретен график за изграждане или схема за финансиране.

Какво предвижда партньорството

ICEYE ще допринесе със своя опит в разработването и управлението на сателитни системи, предназначени за национални и отбранителни нужди. Nokia ще предостави експертиза в защитените комуникационни мрежи и тяхното управление.

„Украйна се нуждае от сигурни, суверенни и високопроизводителни сателитни комуникационни системи, които да контролира“, заяви Рафаел Моджевски, главен изпълнителен директор и съосновател на ICEYE.

Мико Хаутала, главен директор „Геополитически и правителствени отношения“ на Nokia и председател на Nokia Defense, заяви, че сателитните мрежи разширяват и защитават свързаността, когато наземните комуникации са нарушени. По думите му писмото за намерения ще позволи на компаниите и Украйна да проучат как суверенните комуникации могат да повишат устойчивостта на страната и контрола ѝ върху критичните връзки.

Проектът е част от по-широк план

На 1 октомври Nokia и ICEYE обявиха общ проект за широколентови сателитни комуникации в ниска околоземна орбита. Предвижда се държавите, които използват системите, да притежават и контролират спътниците, наземния сегмент и потребителските терминали.

Системите са замислени за двойна употреба — за отбрана, охрана на границите, аварийни служби и реакция при бедствия. Компаниите посочиха, че първите комуникационни спътници по този проект се очаква да бъдат изстреляни през 2028 г. Този срок е общ за обявената от Nokia и ICEYE програма и не е потвърден като график за конкретната украинска система.

ICEYE работи с Украйна в космическата сфера от 2022 г., когато започна да предоставя достъп до разузнавателни данни от радиолокационни спътници. Новото писмо за намерения разширява обсъжданото сътрудничество от космическо наблюдение към защитени комуникации, но само по себе си не гарантира окончателно възлагане или незабавно изграждане на национална мрежа.

Източници: au.investing.com, ru.interfax.com.ua, defensetalks.com


Украйна
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