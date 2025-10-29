Nvidia инвестира 1 милиард долара в Nokia за развитието на 6G

Гигантът в производството на чипове Nvidia се ангажира с инвестиция от 1 милиард долара в Nokia, в знак за дълбоко стратегическо партньорство с цел ускоряване на прехода от 5G към 6G AI-нативни мрежи.
Сделката предвижда Nvidia да запише над 166 милиона новоиздадени акции на Nokia на цена 6,01 долара за акция, което се равнява на 2,90% дял във финландския гигант в областта на мрежовите технологии. Nokia ще използва тази капиталова инжекция, за да засили стратегическите си инициативи, сред които най-важните са усъвършенстването на надеждна свързаност за суперцикъла на изкуствения интелект и разширяването на присъствието си на пазара на изкуствен интелект и облачни технологии с мрежови решения, съобразени с центровете за данни.
Nokia възнамерява да адаптира агресивно своя 5G и бъдещия 6G софтуер за радиодостъпна мрежа (RAN), за да работи на мощната архитектура на Nvidia. Това сливане ще доведе до появата на AI-RAN технологията, която главният изпълнителен директор на Nokia, Джъстин Хотард, нарича „фундаментално препроектиране на мрежата, за да се осигури AI-задвижвана свързаност... до крайния потребител“, като ефективно се стреми да „постави AI център за данни в джоба на всеки“.
Сътрудничеството се разширява и до основната инфраструктура, като двете компании са се споразумели да проучат интегрирането на технологиите за оптични операции на Nokia в бъдещата AI инфраструктурна архитектура на Nvidia.
Тази революционна AI-RAN технология ще бъде тествана на място от ключов партньор в индустрията: T-Mobile U.S. T-Mobile ще си сътрудничи както с Nvidia, така и с Nokia, за да тества и развива AI-RAN иновациите като част от процеса на разработване на 6G, като изпитанията, фокусирани върху подобренията в производителността и ефективността, се очаква да започнат през следващата година. Изпълнителният директор на Nvidia подчерта националното значение на това партньорство, като заяви, че революцията в AI-RAN „дава възможност на Съединените щати да възвърнат световното лидерство в тази жизненоважна инфраструктурна технология“.
