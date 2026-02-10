Новини
HMD пусна изключително здрав телефон с копчета и огромна батерия

HMD пусна изключително здрав телефон с копчета и огромна батерия

10 Февруари, 2026

Устройството е насочено към хора, които се нуждаят от телефон при изключително тежки условия

HMD пусна изключително здрав телефон с копчета и огромна батерия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

HMD Global официално пуска в употреба най-издръжливия си телефон в целия свят, включително и в Европа. Terra M е специализиран „критично важен“ инструмент, разработен от подразделението HMD Secure, проектиран специално за работници на фронтовата линия, екипи за спешна помощ и екипи в тежка промишленост, които се нуждаят от устройство, което може да издържи падане от височина и все пак да приеме разговор.Terra M пресъздава „неунищожимия“ дух на класическия Nokia 3310, но го усъвършенства за 2026 година. Той притежава най-високите възможни граждански и военни рейтинги за защита, включително IP68, IP69K (защита срещу струи пара под високо налягане и висока температура) и MIL-STD-810H.

В предната част откриваме и 2,8-инчов закален сензорен екран, който остава отзивчив към ръце с ръкавици, допълнен от големи физически бутони за надеждно въвеждане на данни при влажни или студени условия. Специални, програмируеми бутони Push-to-Talk (PTT) и SOS за спешни случаи позволяват на устройството да функционира като високотехнологична двупосочна радиостанция.

Задвижван от чипсет Qualcomm QCM2290, Terra M работи с персонализирана операционна система, а батерията с капацитет 2510 mAh е с номинална продължителност до 10 дни в режим на готовност, което гарантира, че ще издържи през продължителни смени или многодневни аварийни ситуации.

HMD пусна изключително здрав телефон с копчета и огромна батерия

Terra M е предварително интегриран с професионални инструменти, които липсват в стандартните потребителски телефони. Чрез партньорство с Lyfo, Terra M използва интелигентно превключване на мрежата, за да преминава между оператори, осигурявайки сигнал в отдалечени или рискови райони, където покритието на един доставчик не е достатъчно.

Още при изваждането от кутията, той поддържа Threema Work за криптирани съобщения от край до край, Zello за групови PTT и OsmAnd за офлайн навигация с приоритет на поверителността. ИТ отделите могат да разгърнат и защитят устройствата дистанционно, използвайки SOTI MobiControl или Springdel, като гарантират, че телефоните остават актуализирани и отговарят на правителствените стандарти за сигурност.

Terra M се пуска на пазара с набор от аксесоари, включително зарядна станция, която може да свърже до 10 устройства от един кабел за захранване – ход, явно насочен към смени в складове и военни съоръжения. Макар HMD да не публикува стандартна цена за Terra M, анализаторите очакват хардуерът да се продава в диапазона 250–350 евро, в зависимост от обема и избраните софтуерни пакети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 1 Отговор
    Нетаняху каза, че ако имате телефон, то значи държите в ръката си частица от Израел.

    Коментиран от #3

    10:23 10.02.2026

  • 2 боьо циганинь

    10 0 Отговор
    моя е такъв
    с копчета

    10:25 10.02.2026

  • 3 Маша и Медведья

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А па ние имаме Ядра .. 🤫

    Коментиран от #4

    10:26 10.02.2026

  • 4 Студен синтез

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Маша и Медведья":

    Ядрата са в Козлодуй, вие имате каша за мазане против мечки.

    10:47 10.02.2026

  • 5 Мици Щръбева

    2 0 Отговор
    Епа тогаУ кат е толко иубав защо сИте батки и днес ноСат Nokia 1616 ? Явно щото са бедни и неМоат да си позвОлат по уБвио...

    10:54 10.02.2026

  • 6 Да добявя

    2 0 Отговор
    В алиекспресс е пълно с подобни телефони. Разликата с рекламирания е 2-3 пъти по-голям капацитет на батерията и 6-7 пъти по-ниска цена.

    13:04 10.02.2026