HMD пусна изключително здрав телефон с копчета и огромна батерия

HMD Global официално пуска в употреба най-издръжливия си телефон в целия свят, включително и в Европа. Terra M е специализиран „критично важен“ инструмент, разработен от подразделението HMD Secure, проектиран специално за работници на фронтовата линия, екипи за спешна помощ и екипи в тежка промишленост, които се нуждаят от устройство, което може да издържи падане от височина и все пак да приеме разговор.Terra M пресъздава „неунищожимия“ дух на класическия Nokia 3310, но го усъвършенства за 2026 година. Той притежава най-високите възможни граждански и военни рейтинги за защита, включително IP68, IP69K (защита срещу струи пара под високо налягане и висока температура) и MIL-STD-810H.

В предната част откриваме и 2,8-инчов закален сензорен екран, който остава отзивчив към ръце с ръкавици, допълнен от големи физически бутони за надеждно въвеждане на данни при влажни или студени условия. Специални, програмируеми бутони Push-to-Talk (PTT) и SOS за спешни случаи позволяват на устройството да функционира като високотехнологична двупосочна радиостанция.

Задвижван от чипсет Qualcomm QCM2290, Terra M работи с персонализирана операционна система, а батерията с капацитет 2510 mAh е с номинална продължителност до 10 дни в режим на готовност, което гарантира, че ще издържи през продължителни смени или многодневни аварийни ситуации.

Terra M е предварително интегриран с професионални инструменти, които липсват в стандартните потребителски телефони. Чрез партньорство с Lyfo, Terra M използва интелигентно превключване на мрежата, за да преминава между оператори, осигурявайки сигнал в отдалечени или рискови райони, където покритието на един доставчик не е достатъчно.

Още при изваждането от кутията, той поддържа Threema Work за криптирани съобщения от край до край, Zello за групови PTT и OsmAnd за офлайн навигация с приоритет на поверителността. ИТ отделите могат да разгърнат и защитят устройствата дистанционно, използвайки SOTI MobiControl или Springdel, като гарантират, че телефоните остават актуализирани и отговарят на правителствените стандарти за сигурност.

Terra M се пуска на пазара с набор от аксесоари, включително зарядна станция, която може да свърже до 10 устройства от един кабел за захранване – ход, явно насочен към смени в складове и военни съоръжения. Макар HMD да не публикува стандартна цена за Terra M, анализаторите очакват хардуерът да се продава в диапазона 250–350 евро, в зависимост от обема и избраните софтуерни пакети.