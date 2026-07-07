Новите телефони Nokia - изкуствен интелект в "слушалка" с копчета

Кой казва, че дигиталният детокс трябва да е скучен? HMD хвърли истинска технологична бомба, като вдъхна неочакван интелект на четири чисто нови, класически мобилни телефона с легендарната емблема на Nokia. Моделите Nokia 210 4G, 235 4G 2nd Edition, 215 4G 2nd Edition и 200 4G изглеждат като познатите ни от миналото корави машинки с физически бутони, но крият в себе си изненадващ обрат. Прясно изпечената модна линия разполага със специален, физически "Ai" бутон, разположен точно в центъра на навигационния панел, който отваря вратата към света на изкуствения интелект.

С едно натискане на въпросния бутон се събужда гласовият асистент Sikey AI. Той е готов да изпълнява команди на мига – може да ви включи фенерчето в тъмното, да настрои алармата за събуждане, да стартира камерата за бърза снимка или директно да набере някой от контактите ви, без изобщо да докосвате клавиатурата. Умният помощник може дори да отговаря на прости ежедневни въпроси. Има обаче една уловка, която може да вгорчи ентусиазма на потребителите. Макар първоначално услугата да е напълно безплатна, след точно 180 дни употреба HMD ще започне да таксува за невронната екстра. Любопитен детайл е, че за да платите абонамента след тестовия период, ще ви е необходим... истински смартфон.

Под капака на тези устройства нещата са оптимизирани за максимална издръжливост, далеч от енергоемките претенции на модерните флагмани. Четирите модела се захранват от сменяема батерия с капацитет 1450 mAh и работят под управлението на олекотената операционна система S30+. Мобилните апарати обаче не са откъснати от света – те поддържат 4G свързаност, интернет достъп и специални облачни услуги. Разлики има в размерите: дуото Nokia 200 4G и 210 4G е оборудвано с компактни 2,4-инчови дисплеи, докато по-големите събратя 215 4G и 235 4G предлагат малко по-комфортните 2,8 инча.

Като истински класици, телефоните не са изневерили на най-важните практични детайли. Потребителите ще открият стандартен 3,5 мм аудио жак за любимите си слушалки, класическо FM радио и модерен Type-C порт за зареждане. Голямата изненада тук е приложението Xpress Chat, което в комбинация с вградените камери позволява провеждането на видео разговори – нещо доскоро немислимо за този клас устройства. Към момента от компанията производител пазят пълно мълчание относно ценовата политика и официалната дата, на която устройствата ще се появят по щандовете в магазините.