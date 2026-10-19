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Искате хибрид? Имайте предвид, че хибридите се нуждаят от специални грижи

Искате хибрид? Имайте предвид, че хибридите се нуждаят от специални грижи

19 Октомври, 2026 12:30 538 2

  • хибрид-
  • поддръжка-
  • съвети

Техническата грамотност на собствениците невинаги отговаря на сложната същност на тези задвижващи системи

Искате хибрид? Имайте предвид, че хибридите се нуждаят от специални грижи - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мнозина шофьори продължават да живеят с убеждението, че хибридните превозни средства са напълно безпроблемни и не се нуждаят от специфична поддръжка, но специалистите от бранша алармират за сериозни пропуски в грижата за тези технологични машини. Общият брой на хибридите по пътищата регистрира сериозен ръст, достигнал стотици хиляди бройки, но техническата грамотност на собствениците далеч невинаги отговаря на сложната същност на тези задвижващи системи. Основният проблем се крие в подценяването на смазочните материали и специфичния работен цикъл на съвременните модели.

В сравнение с класическите автомобили, задвижвани изцяло от двигатели с вътрешно горене, хибридите действително функционират в значително по-щадящ за механиката режим. Вграденият бензинов агрегат често изпълнява ролята на генератор, поддържайки постоянни и оптимални обороти, както и прецизна горивна смес. Тази архитектура позволява на автомобилите да преодоляват огромни дистанции без необходимост от сериозни ремонти на основния двигател. Въпреки това техническата поддръжка не бива да се третира с пренебрежение, тъй като редовното следене на маслото, спазването на строгите интервали за смяна и подборът на вискозитет според фабричните изисквания остават абсолютно задължителни.

Специално внимание изисква трансмисията на хибридните превозни средства, която често понася далеч по-тежки натоварвания спрямо тази при конвенционалните автомобили. Един от най-разпространените митове, подхранвани от самите производители, гласи, че фабричната трансмисионна течност е напълно достатъчна за целия експлоатационен живот на возилото. Специалистите категорично определят това твърдение като опасен маркетингов трик. Липсата на своевременна смяна на маслото в скоростната кутия неизбежно води до преждевременно износване на механичните компоненти и сериозни повреди.

Всеки модел има строго специфични изисквания към техническите характеристики и вискозитета на маслата, които не бива да бъдат пренебрегвани. Пренебрегването на тези заводски предписания лишава трансмисията от необходимата защита при високи натоварвания. Навременната грижа и отхвърлянето на мита за вечното масло са единственият сигурен начин за запазване на надеждността и дълготрайността на хибридната система.

Специализираните хибридни трансмисии от тип e-CVT изискват използването на усъвършенствани синтетични течности с изключителни диелектрични свойства и висока термична стабилност. Тъй като вградените електромеханични компоненти и генератори функционират в непосредствена близост или са пряко изложени на въздействието на смазочния материал, трансмисионното масло трябва да притежава специфични електроизолационни характеристики за предотвратяване на къси съединения в намотките.

В същото време постоянните термични натоварвания върху планетарните зъбни предавки и лагерните възли налагат стриктно спазване на вискозитетните индекси, което гарантира надеждно топлоотвеждане и минимални механични загуби в рамките на целия експлоатационен цикъл.


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  • 1 тъй шъй

    2 0 Отговор
    Поне за пръв път нещо без големи грешки по повод хибридите. Иначе нищо поучително, спазване на поддръжката е резюмето на статията. Нещо което е абсолютно валидно за всички задвижвания.

    12:36 19.10.2026

  • 2 Б Р Е Й, Б Р Е Й!!!

    0 0 Отговор
    От десет и повече години се возя на хибриди с които съм обиколил Европа - чак сега научих, че това било проблем!!! Впрочем всичко написано в текстчето е вярно и касае всички съвременни автомобили, без чисто електрическите естествено!

    12:47 19.10.2026