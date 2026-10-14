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Колата не може да запали сутрин - основните причини и какво трябва да проверите

Колата не може да запали сутрин - основните причини и какво трябва да проверите

14 Октомври, 2026 12:33 823 6

  • автомобил-
  • труден старт-
  • съвети

Трудностите при сутрешното стартиране на двигателя са сред най-честите предизвикателства пред шофьорите, особено при промяна в атмосферните условия

Колата не може да запали сутрин - основните причини и какво трябва да проверите - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Зад този проблемен старт могат да се крият както дребни неизправности, така и по-сериозни технически дефекти, които изискват навременна намеса. Разказваме накратко за най-честите такива проблеми.

На първо място, логичната отправна точка за всяка проверка е акумулаторът

Необходимо е да се установи дали батерията е добре заредена, както и дали клемите са напълно здрави и стабилно затегнати. Честа грешка е упоритото въртене на стартера при вече изтощен източник на ток. Ако двигателят не успее да стартира в рамките на пет до седем секунди, специалистите съветват да се изчака около минута преди следващ опит, за да се предпази системата и да се оцени реалното състояние на заряда.

Вниманието незабавно трябва да се насочи и към запалителната система

Изправността на запалителните свещи при бензиновите агрегати, както и на подгревните свещи при дизеловите двигатели, е от критично значение за нормалната работа. Те трябва да бъдат в безупречно работно състояние и да се подменят съгласно предписаните интервали на производителите.

Следващата стъпка включва обстоен преглед на горивната система

При затруднено палене състоянието на горивния филтър се оказва от съществено значение, наред с работата на горивната помпа и чистотата на инжекторите, които трябва да осигуряват постоянен и нормален поток на гориво към цилиндрите.

Електрониката също играе важна роля при възникване на подобни проблеми

Всички сензори, отговорни за управлението и мониторинга на задвижващия агрегат, трябва да функционират правилно, като сигурен индикатор за скрити проблеми е липсата на активна предупредителна индикация за неизправност на таблото.

Сред най-сериозните и същевременно скъпи причини за проблемно стартиране са механичните повреди

Те включват износване на сегментите и цилиндровия блок, проблеми с прилягането и целостта на клапаните, както и разтягане на ангренажната верига или други компоненти, отговорни за прецизния синхрон в работата на двигателя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    4 0 Отговор
    Първо, сигур немате бензин, второ, мое да са ви откраднале акомлатора или по лошо, целио двигател. Следвайте ме за още мъдри савети

    12:52 14.10.2026

  • 2 Мнение

    0 1 Отговор
    Основна причина - ГОРИВОТО СВЪРШИ!

    А ЗАЩО СВЪРШИ?!
    ЩОТО СТАНА ТОЛКОВА СКЪПО, ЧЕ ХОРАТА СИПВАТ В НЯКОИ СЛУЧАИ БУКВАЛНО ЗА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР!

    А ЗАЩО СТАНА СКЪПО?!
    ЩОТО КУПЕНАТА И ПРОДАДЕНА БИО МАСА, НАЧЕЛО НА ЕС (ПЛЮС СХОДНАТА НАЧЕЛО НА ПОВЕЧЕТО ДЪРЖАВИ), РЕШИ ДА ПРИЕМЕ ДЪЛГЪТ НА ФАЩ И ДА ГО ПРИЧИСЛИ КЪМ ЕВРОПЕЙЦИТЕ!

    ЩЕ ПОПИТАТЕ, "КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА"?!

    МНОГО ЛЕСНО:

    КУПУВАТ СЕ ОТНОВО РУСКИ РЕСУРСИ, НО ПРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ (ОСНОВНО АМЕРИКАНСКИ), КОИТО ВЗЕМАТ ОГРОМНИ НАДЦЕНКИ, КОЕТО ПРАВИ СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ЕС НЕ ПРОСТО НЕКОНКУРЕНТНИ, А В РЕЖИМ НА ЗАКРИВАНЕ!

    ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО КРАХ НА ЕС И ПОВТОРЕНИЕ НА ИСТОРИЯТА ОТ ОКОЛО 45ТА ГОДИНА!

    РАЗБИРА СЕ ТОВА Е ЦЕЛТА НА ГЛОЦАЛЯГИТЕ!
    ЕС Е БУШОН НА ФАЩ И СЕГА ЩЕ ГО ИЗГЪРМЯТ!

    12:54 14.10.2026

  • 3 Пешо

    0 0 Отговор
    Тя и моята често ми отказва. След няколко нецензурни израза се сещам, че трябва да изключа имобилайзера и тогава става послушна.

    Коментиран от #4

    13:09 14.10.2026

  • 4 Жоржета

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    Ле лее все едно си описал
    Мъж ми след одене на кръчма👍

    13:31 14.10.2026

  • 5 Бай Пешо

    1 0 Отговор
    Как тъй де да не мое се зпали...е па требе ви само един кибрит у джоба бе!

    13:32 14.10.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Добре де, ама колко време имам сутрин да проверя тези 5 неща.., да не закъснея за работа..., с 5 дена...

    13:40 14.10.2026