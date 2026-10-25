Облачният гейминг слага край на конзолите

Познатите ни настолни устройства за видеоигри като PlayStation и Xbox могат напълно да изчезнат от масовия пазар в рамките на следващото десетилетие. Според най-новите прогнози на анализаторите от Bloomberg Intelligence закупуването на специализиран хардуер само за забавление постепенно ще се превърне в отживялост, а конзолите ще останат привилегия единствено за заклети ентусиасти и колекционери.

Основният двигател на тази радикална промяна ще бъде главоломният ръст на облачния гейминг, чийто световен обем се очаква да достигне впечатляващите 38 милиарда долара до 2035 година. Водеща роля в този процес ще играят усъвършенстването на изкуствения интелект и разширяването на мрежата от специализирани центрове за данни. Експертите изчисляват, че стриймингът на тежки и графично напрегнати заглавия директно от отдалечени сървъри ще се окаже много по-рентабилен за индустриалните гиганти, отколкото постоянната разработка и производство на скъп хардуер от ново поколение, съпътстван от абонаментни модели с рекламно съдържание.

За реализирането на този мащабен сценарий обаче е необходим сериозен спад в цените на изчислителната мощност. Към настоящия момент огромното търсене на специализирани видеокарти и сървъри за нуждите на изкуствения интелект поддържа цените на високи нива, но пазарните наблюдатели очакват неизбежен хардуерен излишък още преди края на настоящото десетилетие. В най-изгодна позиция за овладяване на новата екосистема се намират технологични колоси като Microsoft, NVIDIA и Tencent, които вече наляха огромни средства в облачна инфраструктура. Само платформата Xbox Cloud Gaming владее около 40 процента от пазара, докато през третото тримесечие геймърите са прекарали над 220 милиона часа в облачни сесии.

Традиционните производители също адаптират стратегиите си към новите реалности. Sony опитва да навапа с услуги като PlayStation Plus и устройството PlayStation Portal, докато японският конкурент Nintendo е сочен от анализаторите като най-неподготвен за ерата на стрийминга. Въпреки мрачните прогнози за масовия сегмент, никой не твърди, че конзолите ще се изпарят напълно от картата. Те вероятно ще съумеят да запазят вярна публика сред потребителите, които ценят максималната производителност и притежаването на физически хардуер, но експертите са категорични, че те просто ще престанат да бъдат главното средство за достъп до любимите виртуални светове.