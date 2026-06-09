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Xbox празнува четвърт век със специална конзола

Xbox празнува четвърт век със специална конзола

9 Юни, 2026 09:59 474 5

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Дизайнът отдава почит към първото поколение

Xbox празнува четвърт век със специална конзола - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Microsoft се връща часовника назад към 2001 година, като залага на масивна носталгична кампания, за да отпразнува четвърт век от съществуването на своето геймърско подразделение. Ръководството на компанията от Редмънд официално представи комплекта Xbox Series X25 Limited Edition, като пряк поклон към епохата, когато Бил Гейтс и Дуейн „Скалата“ Джонсън за първи път представиха оригиналното черно-зелено шаси на световната сцена.

Xbox празнува четвърт век със специална конзола

Специалната юбилейна конзола напълно се отказва от стерилните матови черно-бели покрития на настоящото поколение, обличайки конзолата във полупрозрачна „OG Green“ обвивка. За първи път при хардуерен вариант на Series X играчите могат буквално да надникнат през външния корпус, за да видят вътрешната архитектура на охлаждането и разположението на оптичния диск. За да допълни този премиум почит, емблематичният кръгъл бутон за включване на Xbox светва в класическо, ярко зелено сияние при стартиране, ясен намек към последователността при стартиране на оригиналната конзола. Microsoft също така подсказва, че шасито съдържа няколко скрити изненади и дизайнерски детайли, скрити из цялата конструкция, като специален знак на благодарност към дългогодишните фенове. Под този ретро външен вид обаче механичните спецификации остават строго в производствения стандарт, като се използва базовата конфигурация на Series X, оборудвана с 1 TB SSD диск.

Xbox празнува четвърт век със специална конзола

Системата се допълва от съответстващия безжичен контролер Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Геймпадът разполага с идентична полупрозрачна зелена предна пластина, съчетана с напълно прозрачен заден корпус и капак на батерията, който разкрива вътрешен печат с ретро текстовото лого на Xbox. Феновете ще оценят, че стандартното монохромно оформление е заменено с традиционните зелени, сини, жълти и червени цветове на бутоните ABXY. Освен това, бутоните в горната част са боядисани по уникален начин, за да почетат класическите черно-бели допълнителни бутони, намиращи се на масивния, оригинален контролер „Duke“.

Цялата юбилейна серия е планирана да излезе на пазара през ноември, точно на официалния рожден ден на марката. Microsoft планира да пусне хардуера като пакет в избрани световни пазари, въпреки че контролерът X25 ще се продава и отделно като самостоятелен аксесоар за съществуващите геймъри на конзоли и компютри. Официалните цени на дребно и периодите за предварителни поръчки остават в тайна през следващите няколко седмици, но колекционерите трябва да се подготвят за ожесточена борба, като се има предвид очакваното голямо търсене на този хардуер с ретро дизайн.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    1 1 Отговор
    Същите тия къде купуваха хбокс и плейстешан 2020, сега купуват маратонки Хока и бягат със приложение Штрава.

    Вече не е модерно да си геймър. Микрософт съкратиха всички гейм девелопери, след като станаха монополист със придобиването на Активижън-Близард.

    Коментиран от #2, #4

    10:04 09.06.2026

  • 2 Мишо Дудикоф 🥷

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Като видиш некой със маратонки Хока и ти става ясно каква е сексуалната му ориентация 🤭 Шофират тойотка хибрид или тесла.

    Всяка друга марка, но не и Хока!

    Коментиран от #5

    10:06 09.06.2026

  • 3 1488

    2 0 Отговор
    жалко че от 2013 нямат грам игри и само обещават ама нищо, а сичко което имаха отиде на плейстейшьн !
    а между другото много смешно ми стана че статията под тази е за индиици, тъй като шефката на ексбокс е вече индийка

    10:07 09.06.2026

  • 4 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Ген Зи-то ги мързи дори и да играят игри, какво остава за по-отговорни работи, като например да се напият, или пък да правят секс.

    10:41 09.06.2026

  • 5 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Голям процент от днешните тойоти са хибрид, която технология е и собственост на Тойота.

    10:43 09.06.2026