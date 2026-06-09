Xbox празнува четвърт век със специална конзола

Microsoft се връща часовника назад към 2001 година, като залага на масивна носталгична кампания, за да отпразнува четвърт век от съществуването на своето геймърско подразделение. Ръководството на компанията от Редмънд официално представи комплекта Xbox Series X25 Limited Edition, като пряк поклон към епохата, когато Бил Гейтс и Дуейн „Скалата“ Джонсън за първи път представиха оригиналното черно-зелено шаси на световната сцена.

Специалната юбилейна конзола напълно се отказва от стерилните матови черно-бели покрития на настоящото поколение, обличайки конзолата във полупрозрачна „OG Green“ обвивка. За първи път при хардуерен вариант на Series X играчите могат буквално да надникнат през външния корпус, за да видят вътрешната архитектура на охлаждането и разположението на оптичния диск. За да допълни този премиум почит, емблематичният кръгъл бутон за включване на Xbox светва в класическо, ярко зелено сияние при стартиране, ясен намек към последователността при стартиране на оригиналната конзола. Microsoft също така подсказва, че шасито съдържа няколко скрити изненади и дизайнерски детайли, скрити из цялата конструкция, като специален знак на благодарност към дългогодишните фенове. Под този ретро външен вид обаче механичните спецификации остават строго в производствения стандарт, като се използва базовата конфигурация на Series X, оборудвана с 1 TB SSD диск.

Системата се допълва от съответстващия безжичен контролер Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Геймпадът разполага с идентична полупрозрачна зелена предна пластина, съчетана с напълно прозрачен заден корпус и капак на батерията, който разкрива вътрешен печат с ретро текстовото лого на Xbox. Феновете ще оценят, че стандартното монохромно оформление е заменено с традиционните зелени, сини, жълти и червени цветове на бутоните ABXY. Освен това, бутоните в горната част са боядисани по уникален начин, за да почетат класическите черно-бели допълнителни бутони, намиращи се на масивния, оригинален контролер „Duke“.

Цялата юбилейна серия е планирана да излезе на пазара през ноември, точно на официалния рожден ден на марката. Microsoft планира да пусне хардуера като пакет в избрани световни пазари, въпреки че контролерът X25 ще се продава и отделно като самостоятелен аксесоар за съществуващите геймъри на конзоли и компютри. Официалните цени на дребно и периодите за предварителни поръчки остават в тайна през следващите няколко седмици, но колекционерите трябва да се подготвят за ожесточена борба, като се има предвид очакваното голямо търсене на този хардуер с ретро дизайн.