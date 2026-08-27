Sony напомни на собствениците на PlayStation, че дигиталните копия на игрите не им принадлежат

Официалното потвърждение за планираното преустановяване на физическите дискове за PlayStation отваря все по-широка пропаст между технологичните гиганти и геймърската общност. Темата за реалната собственост върху закупеното съдържание отново излезе на преден план, след като Sony напомни на потребителите си, че платените дигитални копия всъщност са просто временно право на ползване.

Спорно известие в най-неподходящия момент

Масовата разпратка на актуализираните лицензионни споразумения (EULA) до потребителите съдържа ясна формулировка: софтуерът в платформата се лицензира, а не се продава. Макар подобни клаузи да са стандартна практика в дигиталната търговия, моментът за изпращането на писмата се оказа изключително неловък. Раздаването на тази напомнителна бележка съвпадна с обявените планове на компанията за поетапно спиране на физическите оптични носители, което добави допълнителна напрегнатост.

Геймърски бойкот и пазарна реакция

В отговор на политиката на производителя, част от геймърската общност организира символичен бойкот на PlayStation Store и услугата PlayStation Plus. Въпреки недоволството, ръководството на японския гигант за момента запазва курса си, категорично заявявайки, че цифровото разпространение е основен приоритет за бъдещето. Пазарните анализи показват, че потребителите имат все по-ограничени лостове за влияние, а регулаторните органи в ЕС за момента не разполагат с правни механизми, с които да задължат компаниите да поддържат физически издания.

Икономическите предимства на физическия диск

Въпреки че дигиталните продажби отдавна формират основния дял от приходите в индустрията, физическите копия продължават да предлагат ключови предимства. Възможността за препродажба, заемане или покупка на вторичния пазар позволява на играчите да спестяват до 90% от цената на заглавията. Докато конкуренти като Xbox обмислят подобни стъпки към изцяло дигитално бъдеще, компанията Nintendo за момента остава единственият голям производител, който заявява твърда подкрепа за физическите носители.