Световната геймърска сцена преживява брутално съкращаване на производството, което заплашва да изпрати традиционния диск в коша. Веднага след спорното обявление на Rockstar Games, че Grand Theft Auto VI – ще пренебрегне напълно физическите дискове в полза на цифров ваучер, приложен в кутията за продажба, Sony Interactive Entertainment хвърли поредната бомба. От януари 2028 година, Токио ще прекрати завинаги производствените линии за физически дискове за всички новоизлезли заглавия, пускани в екосистемата на PlayStation. След този краен зимен срок пазарът на конзолните игри ще функционира изцяло на цифрово гориво, като ще принуди всяко ново заглавие да се предлага единствено в собствения PlayStation Store или ще ограничи традиционните търговци на трети страни да продават само ваучери за цифрово изтегляне.

Sony представя този агресивен стратегически ход като естествен отговор на променящите се потребителски навици, като твърди, че огромното мнозинство от съвременните потребители предпочитат да изтеглят забавленията си директно по въздуха, вместо да посещават физически магазин. И все пак, в продължение на десетилетия, устройството за физически дискове функционираше като надеждна основа на цялостното преживяване с конзолата, осигурявайки готово за употреба и лесно за инсталиране решение, което определяше самата игра. Зад корпоративната реторика на връзките с обществеността обаче оптичният диск отдавна е бил основно аеродинамично съпротивление за печалбите на издателите. Тъй като физическите носители могат свободно да се прехвърлят, разменят, препродават на вторичния пазар или да се предлагат с големи отстъпки по желание на независимите търговски вериги, това ефективно изключваше собствениците на платформи от доходоносния цикъл на монетизация след покупката – паралелен пазарен цикъл, който корпоративните счетоводители от поколения наред отчаяно се опитват да разбият.

Преминавайки изцяло към цифров монопол, корпоративните ръководители успешно лишават ентусиастите от истинско потребителско право на собственост, за да предотвратят модификации на вторичния пазар или независимо съхранение. Физическото копие гарантираше, че докато потребителят поддържаше функциониращ хардуер, софтуерът можеше да работи безкрайно, защитен от внезапните прекъсвания на сървърите или изтичането на лицензите, които вече тормозят цифровите магазини. Докато корпоративните защитници посочват пазара на персонални компютри като доказателство, че изцяло цифровата екосистема е неизбежна индустриална еволюция, производителите на конзоли оперират в строго затворени корпоративни екосистеми без никаква конкуренция от дистрибутори, която да понижи високите цени на дребно. Агресивната стратегия на Sony бележи официалния край на физическия формат, като изпраща ясен сигнал към останалата част от индустрията, че следващото поколение хардуер от Microsoft и Nintendo почти със сигурност ще пресече финалната линия без дисково устройство на хоризонта.