Microsoft повишава драстично цените на Xbox

Цената на конзолнте за игри се изкачват стремително към нивата на луксозните стоки, а именно технологията, провъзгласена за бъдещето на компютрите, е основният виновник за това. В мащабно глобално съобщение, което едва ли предизвика шок в света на видеоигрите, Microsoft официално потвърди масивно и незабавно коригиране на цените за цялата си серия хардуер Xbox Series X|S, което влиза в сила на 1 август 2026 година. Премахвайки достъпните начални модели, които определяха това поколение конзоли при пускането им на пазара, технологичният гигант увеличава цената на всички модели с 512 GB с фиксирана сума от 100 долара, докато цената на моделите с 1 TB се повишава с цели 150 долара. Едновременно с това компанията напълно премахва флагманския модел с голям капацитет от 2 TB, като счита тази премиум конфигурация за финансово неизгодна в настоящите условия на производство.

Актуализираната ценова матрица коренно преобразува пазара на конзолите преди критичния период на зимните празнични покупки. Съгласно новоприложените насоки, ориентираният към бюджета Xbox Series S с 512 GB скача до 499,99 долара, докато версията с 1 TB достига премиум цената от 559,99 долара. Флагманският сегмент понася идентично структурно увеличение, което принуждава Xbox Series X Digital с 1 TB да се предлага на цена от 749,99 долара, докато стандартният Xbox Series X с 1 TB и дисково устройство достига рекордно висока базова цена от 799,99 долара. За да смекчи острата негативна реакция на потребителите и да запази хардуера достъпен за масовите купувачи, търговското подразделение на Microsoft агресивно разширява своите програми за финансиране „Купи сега, плати по-късно“, като предлага безлихвени 12-месечни пакети за финансиране както в Microsoft Store, така и в платформата на Amazon.

В официалното си корпоративно изявление компанията от Редмънд посочи директно агресивния и неустойчив 2,5-кратен скок в цените на едро на паметта и дисковото пространство за конзолите като единствената причина за корекцията, като предупреди, че се очаква цените на компонентите да се удвоят отново до есента на 2027 година. Това, което корпоративната ПР машина удобно пропусна да спомене в спецификацията обаче, е, че именно тази криза с DRAM и NAND флаш паметите е пряко, самопричинено следствие от безразсъдната обсебеност на технологичния сектор от инфраструктурата за изкуствен интелект. Като агресивно пренасочи глобалното производство в чистите помещения от потребителска електроника към производството на памет с висока пропускателна способност (HBM) за огромни центрове за данни за изкуствен интелект – свръхскъпо разширяване, което Microsoft пряко ръководи чрез своите многомилиардни инвестиции, компанията активно задуши самата верига за доставки, на която разчита нейното гейминг подразделение, доказвайки, че в надпреварата за доминация в производството на силиций действията обикновено имат невероятно скъпи последствия за средния потребител.