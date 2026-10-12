НАСА публикува 800 GB данни с над 11 000 изображения и видеозаписа на луната

НАСА публикува повече от 800 гигабайта научни данни от мисията Artemis II, с която четирима астронавти извършиха облитане на Луната и се върнаха на Земята. Материалите са качени в Planetary Data System – публичния архив на американската космическа агенция за данни от планетарни мисии. Колекцията включва над 11 000 изображения и видеозаписа с пълна резолюция, заснети с ръчни камери на екипажа и с камерите на космическия кораб Orion. Публикувани са и 8,5 часа аудиозаписи, в които астронавтите описват научните си наблюдения на лунната повърхност. Част от информацията не е била достъпна досега.

В архива има и изображения с бележки, добавени от астронавтите по време на полета. Те са отбелязвали различия в цветовете, релефа и динамичните явления, които са наблюдавали при преминаването покрай Луната. Според НАСА тези човешки наблюдения допълват данните от предишни мисии на програмата „Аполо“ и от роботизирани апарати.

Artemis II стартира на 1 април 2026 година от космическия център „Кенеди“ във Флорида. Екипажът включва астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадския астронавт Джереми Хансен. Мисията продължи 9 дни, 1 час и 32 минути, а завръщането на Земята беше на 10 април.

Заедно с основния масив НАСА публикува предварителен научен доклад за Artemis II, доклад за научните операции по време на мисията и ръководство за използване на данните. Документите описват научната програма, начина на работа на екипажа и структурата на публикуваните файлове. Според НАСА свободният достъп позволява на учени, преподаватели и други изследователи да анализират материалите и да ги съпоставят с натрупаните досега сведения за Луната. Агенцията посочва, че резултатите вече се използват при планирането на Artemis III и на следващите мисии за дългосрочно изследване на лунната повърхност.