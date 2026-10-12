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НАСА публикува 800 GB данни с над 11 000 изображения и видеозаписа на луната

НАСА публикува 800 GB данни с над 11 000 изображения и видеозаписа на луната

12 Октомври, 2026 13:21 572 8

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  • космически мисии-
  • научни данни

В архива има над 11 000 изображения и видеозаписа, както и 8,5 часа аудио от научните наблюдения на екипажа

НАСА публикува 800 GB данни с над 11 000 изображения и видеозаписа на луната - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

НАСА публикува повече от 800 гигабайта научни данни от мисията Artemis II, с която четирима астронавти извършиха облитане на Луната и се върнаха на Земята. Материалите са качени в Planetary Data System – публичния архив на американската космическа агенция за данни от планетарни мисии. Колекцията включва над 11 000 изображения и видеозаписа с пълна резолюция, заснети с ръчни камери на екипажа и с камерите на космическия кораб Orion. Публикувани са и 8,5 часа аудиозаписи, в които астронавтите описват научните си наблюдения на лунната повърхност. Част от информацията не е била достъпна досега.

В архива има и изображения с бележки, добавени от астронавтите по време на полета. Те са отбелязвали различия в цветовете, релефа и динамичните явления, които са наблюдавали при преминаването покрай Луната. Според НАСА тези човешки наблюдения допълват данните от предишни мисии на програмата „Аполо“ и от роботизирани апарати.

Artemis II стартира на 1 април 2026 година от космическия център „Кенеди“ във Флорида. Екипажът включва астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадския астронавт Джереми Хансен. Мисията продължи 9 дни, 1 час и 32 минути, а завръщането на Земята беше на 10 април.

Заедно с основния масив НАСА публикува предварителен научен доклад за Artemis II, доклад за научните операции по време на мисията и ръководство за използване на данните. Документите описват научната програма, начина на работа на екипажа и структурата на публикуваните файлове. Според НАСА свободният достъп позволява на учени, преподаватели и други изследователи да анализират материалите и да ги съпоставят с натрупаните досега сведения за Луната. Агенцията посочва, че резултатите вече се използват при планирането на Artemis III и на следващите мисии за дългосрочно изследване на лунната повърхност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мюмюн

    3 0 Отговор
    успяха да ги почистят с ИИ значи от ненужното и от това, което би предисзикало въпроси

    13:26 12.10.2026

  • 3 иван костов

    2 0 Отговор
    Гроздето е кисело, така и не могат да стигнат до Луната!😂😂😂

    13:27 12.10.2026

  • 4 Трол

    1 0 Отговор
    Луната е плоска.

    13:30 12.10.2026

  • 5 И аз бях там

    7 0 Отговор
    Къде е снимката с американското знаме веещо се от лунния вятър.

    13:33 12.10.2026

  • 6 абе

    1 0 Отговор
    Ще изпълзи от някой кратер животинчето Лун Нас, ама де да видим.

    13:39 12.10.2026

  • 7 НАСА да почне да изстрелва

    1 0 Отговор
    Модерни Вояджъри 3,4,5,6,7 .... и да предава в реално видео от планетите на Слънчевата система
    Вояджър 1,2 бяха първите рутери за интернет в Слънчевата система

    13:57 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.