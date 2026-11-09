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Защо спирачните дискове се износват преди накладките и кога ремонтът ще ви излезе солено

Защо спирачните дискове се износват преди накладките и кога ремонтът ще ви излезе солено

9 Ноември, 2026 10:42 1 117 5

  • спирачки-
  • дискове-
  • накладки-
  • съвети

Основният виновник за този ускорен процес най-често се крие в самите спирачни накладки

Защо спирачните дискове се износват преди накладките и кога ремонтът ще ви излезе солено - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато спирачната система функционира безпроблемно, накладките обикновено капитулират първи и се нуждаят от смяна. Ако обаче се случи обратното и металният диск се изтъни преди фрикционния материал, това е сигурен сигнал за техническа неизправност или сериозна грешка при поддръжката. Основният виновник за този ускорен процес най-често се крие в самите спирачни накладки, когато те са подбрани неправилно или са с твърде ниско качество.

Когато фрикционният състав на накладката е прекалено твърд, той започва буквално да шлайфа повърхността на диска. В такива ситуации накладките може все още да изглеждат напълно годни за употреба, но дискът вече е загубил критичната си дебелина и се налага неговата незабавна подмяна.

Вторият съществен риск е свързан с термичното напрежение и прегряването. Честото и рязко спиране подлага металните детайли на огромен стрес, който с течение на времето води до неравномерно износване и сериозни деформации. Класически пример за това е навлизането в ледено студена локва или миенето на автомобила веднага след динамично шофиране. При внезапното охлаждане металът се свива неравномерно, което води до образуване на микропукнатини, изкривяване и неприятно тресене при натискане на педала.

Третата причина се крие в неизправности по спирачните апарати. Ако водещите щифтове или буталото заседнат в едно положение, накладката продължава да притиска диска дори при отпуснат педал. Това предизвиква постоянно триене, критично прегряване и бързо унищожаване на компонента. Влияние оказват още агресивните пътни химикали, пясъкът и прахта. Абразивните частици лесно се заклинват между триещите се повърхности и дълбаят дълбоки канали по работната площ на диска, скъсявайки живота му значително.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    15 1 Отговор
    Кой ги мисли тия статии????
    Ако спирачните дискове са от кашкавал може и да се износят преди накладките…

    Коментиран от #3

    10:50 09.11.2026

  • 2 Основно

    6 0 Отговор
    диска се износва от прегряване. Това става, като не се използва двигателната спирачка, обикновено при продължително спускане, при каране газ - спирачка. Също се измята, и се появяват пукнатини по повърхността. Почне ли да тресе, при леко натискане на спирачката, за отпадъци е.

    11:05 09.11.2026

  • 3 Зевс

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Вероятността дисковете да са менте, както и накладките прекалено твърди по същата причина изобщо не е малка ;)

    11:25 09.11.2026

  • 4 Георги

    1 1 Отговор
    тостерите нямат тоя проблем

    11:34 09.11.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Отиваш и си купуваш Б.р.е.м.б.о дискове и накладки (от най-скъпите за предпочитане). получаваш свирене всеедно спира влак а след няколко месеца диска е за смяна а накладката е като нова. Немско качество брато - винаги нови накладки !

    12:24 09.11.2026