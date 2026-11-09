Защо спирачните дискове се износват преди накладките и кога ремонтът ще ви излезе солено

Когато спирачната система функционира безпроблемно, накладките обикновено капитулират първи и се нуждаят от смяна. Ако обаче се случи обратното и металният диск се изтъни преди фрикционния материал, това е сигурен сигнал за техническа неизправност или сериозна грешка при поддръжката. Основният виновник за този ускорен процес най-често се крие в самите спирачни накладки, когато те са подбрани неправилно или са с твърде ниско качество.

Когато фрикционният състав на накладката е прекалено твърд, той започва буквално да шлайфа повърхността на диска. В такива ситуации накладките може все още да изглеждат напълно годни за употреба, но дискът вече е загубил критичната си дебелина и се налага неговата незабавна подмяна.

Вторият съществен риск е свързан с термичното напрежение и прегряването. Честото и рязко спиране подлага металните детайли на огромен стрес, който с течение на времето води до неравномерно износване и сериозни деформации. Класически пример за това е навлизането в ледено студена локва или миенето на автомобила веднага след динамично шофиране. При внезапното охлаждане металът се свива неравномерно, което води до образуване на микропукнатини, изкривяване и неприятно тресене при натискане на педала.

Третата причина се крие в неизправности по спирачните апарати. Ако водещите щифтове или буталото заседнат в едно положение, накладката продължава да притиска диска дори при отпуснат педал. Това предизвиква постоянно триене, критично прегряване и бързо унищожаване на компонента. Влияние оказват още агресивните пътни химикали, пясъкът и прахта. Абразивните частици лесно се заклинват между триещите се повърхности и дълбаят дълбоки канали по работната площ на диска, скъсявайки живота му значително.